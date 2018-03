Obžaloba na Pulpána byla podána pro celkem 162 skutků. Hrozí mu až 12 let vězení. „Vystupoval jako holka a chtěl dokázat, že jsem také holka. Poslala jsem mu několik fotografií, kde jsem byla jen ve spodním prádle a také nahá,“ četl v úterý soud výpověď jedné z poškozených dívek. Ta na otázku, proč to dělala, odpověděla: „Protože mi pořád nevěřila, že jsem holka, a chtěla jsem jí to dokázat.“

Obžalovaný zpočátku budil také často zdání, že potřebuje pomoci v dívčích otázkách, pak ale vyžadoval po mladých dívkách erotické fotografie v různých polohách. Když mu je poslaly, začal je vydírat tím, že snímky zveřejní a požadoval po nich pornografii. Některé oběti pak před webkamerou i masturbovaly a močily.

Pulpán měl zhruba mezi lety 2012 až 2015 pod nátlakem lákat od dívek jejich intimní fotky a mnohdy také videa s pornografickým obsahem. Kontakty navazoval prostřednictvím smyšlených profilů na facebooku a na komunikačních aplikacích skype a ICQ. Obětem bylo nejčastěji mezi 10 a 12 lety.

Jaroslav Pulpán přichází k jednací síni Krajského soudu v Ústí nad Labem.

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

Nakonec byl obviněn ze sedmi trestných činů, přičemž nejhorší je sexuální nátlak. Dále čelí obvinění z vydírání, pohlavního zneužití, šíření pornografie nebo ohrožení výchovy mládeže.

Znalci, kteří v lednu vypovídali u soudu, dospěli k závěru, že Pulpán je sexuálně nevyzrálou osobností, netrpí ale žádnou duševní poruchou ani sexuální deviací. Pulpánova advokátka uvedla, že podle vyjádření jiného sexuologa z Ústí nad Labem trpí pedofilií.

Proto soud na žádost státní zástupkyně nechal vypracovat revizní posudek. Podle předsedy soudního senátu Jiřího Bednáře se nyní čeká na jeho vyhotovení, měl by být hotov v nejbližší době. „Jakmile bude znalecký posudek, dokončili bychom jím dokazování,“ řekl Bednář. Soudní líčení by tak mělo pokračovat v dubnu, kdy by již měl také soud vynést rozsudek.