„Obžalovaný využíval služební nadřazenosti a fyzické převahy, atakoval poškozenou s cílem sexuálně se uspokojit, plácal ji po zadní části těla, osahával na přirození a na prsou, opakovaně ji zezadu chytil, znehybnil a osahával, několikrát ji povalil na stůl a zalehl ji,“ popsal soudce Klusák, co se dělo na jedné ze služeben brněnské městské policie.

Bývalý bachař Žižka po celou dobu soudního jednání tvrdil, že se ničeho špatného nedopustil.

„Nikdy jsem se proti vůli žádné ženy nedopustil žádného činu, který je mi zde připisován. Vždy jsem ctil zákony, žádnou vinu necítím a dál se budu proti mému nařčení ohrazovat. Jsem slušný člověk,“ prohlásil Žižka.

Ten už u strážníků musel nedobrovolně skončit, kvůli svému vyhazovu se ale s městskou policií soudí.

Soud si učinil obrázek o tom, jak to na té služebně asi mohlo vypadat. No žádná sláva. soudce

Strážnice kvůli nevybíravému chování svého kolegy podle znalkyně psychicky trpěla a nakonec musela změnit i místo výkonu služby.

„Nechci se mu nijak mstít, chtěla jsem jen, abych měla konečně pokoj. Cítila jsem se hrozně bezmocná, neměla jsem kam utéct, komu to říct, měla jsem strach z pomsty,“ vzlykala u soudu drobná žena.

Zaplatí odškodné



Žižkův obhájce Martin Machač připustil, že nějaké poplácání po zadku se mohlo na pracovišti skutečně udát. „A mohl u toho být i obžalovaný, ale bylo to doprovázeno smíchem a úsměvem z obou stran, bylo to v žertu. Pokud se některé z žen tento druh interakce nezamlouval, řekla to a už se dál nic nedělo,“ argumentoval.

„Tohle nebyly běžné obscénnosti, které jsou pro mužskou část populace typické, toto bylo daleko za rámec. Obžalovanému nedělo problém ani to, že šlo o manželku jeho kolegy,“ oponoval ženin zmocněnec Radek Ondruš.

Leoš Žižka byl s verdiktem nespokojen.

FOTO: Petr Kozelka, Právo

Soudce Klusák nakonec na argumenty obhajoby neslyšel. „Vina obžalovaného je prokázána nejen klíčovým svědectvím poškozené, ale i dalšími výpověďmi. Soud si učinil obrázek o tom, jak to na té služebně asi mohlo vypadat. No žádná sláva, co se týče chování pracovníků k sobě. I pouhé osahávání a ohmatávání genitálií naplňuje skutkovou podstatu trestného činu znásilnění. Podmíněný trest je výchovný – má odradit do budoucna od páchání podobné trestné činnosti,“ vysvětlil soudce k Žižkovi, jemuž hrozilo až pět let vězení.

Žižka má podle rozsudku zaplatit strážnici také 150 tisíc jako odškodné. Verdikt ale ještě není pravomocný, bývalý strážník se na místě odvolal. Případ tak ještě posoudí Krajský soud v Brně.