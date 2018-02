„Obžalovaná byla ve stavu, kdy byla odpovědná za své chování. Věděla, co dělá,“ prohlásil soudní znalec z oboru psychiatrie Ilja Žukov.

Podle něj Waclawiecová nemohla být omámená a zároveň jednat tak racionálně, jak popisuje obžaloba. Tedy, že pacientce odstranila ze zavedené kanyly infuzi a vstříkla jí tam injekční stříkačkou vzduch.

Omámení léky by navíc podle Žukova na obžalované, která před činem přišla do kontaktu s několika lidmi, bylo poznat. Dívka také podle psychiatra netrpí ani netrpěla žádným psychotickým onemocněním.

Jeho kolega klinický psycholog Radek Ptáček zase v podstatě vyvrátil tvrzení Waclawiecové, že si výpověď na policii, ve které se k činu přiznala, vymyslela pod nátlakem příslušných policistů. Podle Ptáčka je v její výpovědi poměrně dost detailních informací na to, že to měla být fikce. „Je velmi nepravděpodobné, že by to (výpověď) bylo smyšlené,“ uvedl Ptáček.

Na embolii nezemřela



Znalci z oboru soudního lékařství uvedli, že poškozená s největší pravděpodobností nezemřela na vzduchovou embolii, ale na selhání dechu a oběhu a sepsi způsobenou rozsáhlými proleženinami. Při pitvě nicméně odhalili v srdci malé množství plynu.

„Vzhledem k rozsevu infekce nelze jednoznačně prokázat, zda přítomný plyn vznikl v důsledku činnosti bakterií nebo zda se jednalo o vzduch, který by byl podán injekční cestou do žil,“ konstatovala doktorka Alena Cypriánová.

Její kolega docent Petr Hejna soudu nastínil, co taková vzduchová embolie vlastně je. „Za normálních okolností nemají chemické prvky ve své plynné formě v krevním řečišti co dělat,“ řekl Hejna s tím, že ucpávají drobné cévy a jejich větve a dále mimo jiné provokují chemickou reakci organismu a jeho zánětlivou odpověď.

V tomto případě ale vzduch nebo jakýkoliv jiný plyn za smrt seniorky patrně nemohl. „Neshledali jsme žádné nálezy, které by nám nade vší pochybnost prokázaly vzduchovou embolii jako příčinu smrti,“ zakončil Hejna.

Soud bude pokračovat v dubnu



Soud bude pokračovat počátkem dubna, kdy bude vyslechnut policista, který měl údajně Waclawiecové vyhrožovat, že pokud se k činu nepřizná, už nikdy neuvidí svého syna.

Waclawiecová se totiž při jednom z prvních výslechů k činu přiznala. Poté odmítala vypovídat, až nakonec v úterý před soudem jakoukoliv vinu odmítla a prohlásila, že u pacientky nebyla a už vůbec jí nevpíchla vzduch do žil. [celá zpráva]