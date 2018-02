Nagy proces pojal zčásti jako fantasy příběh od spisovatele J. R. Tolkiena. Třeba předsedu trestního senátu Miroslava Veselského označoval jménem čaroděje Gandalfa.

„Gandalfe Veselský, proč nezrušíte ten soud,“ obrátil se ještě před zahájením projednávání případu na Veselského v dopise. Sám se pak v listu stavěl do pozice Saurona, pána temné věže. Smrtí vyhrožoval jak poškozenému, tak státní zástupkyni, kterou nazval elfí královnou.

Hlavní líčení se i přesto uskutečnilo.

K incidentu ve věznici došlo loni 4. července. Co vyprovokovalo Nagyho k útoku na o rok mladšího spoluvězně, není zcela jasné. Zatímco on tvrdí, že se násilí dopustil poté, co mu poškozený dával sexuální návrhy, které pod pohrůžkou vyplnil, poškozený muž u soudu vyloučil, že by měl s útočníkem sexuální styk.

Obžalovaný Gabriel Nagy byl odsouzen za pokus o vraždu.

„Probudily mě ty rány, co jsem dostal. Že mě někdo bodl, jsem vůbec nezaregistroval,“ uvedl poškozený s tím, že úderů tyčí bylo minimálně dvanáct. Přiznal, že tyč v cele uschoval on sám, odmítl ale, že by to byla příprava na útok na spoluvězně nebo dozorce.

Tyč byla původně součástí postele a procházela zdí do druhé cely. Vytrhl ji prý proto, aby mu vzniklým otvorem prostrčili cigarety z druhé cely.

Obžalovaný spolupracoval

Obžalovaný s policií od počátku spolupracoval. Nezapíral ani u soudu, naopak přiznal, že se cítí vinen a činu lituje. Hrozil mu trest odnětí svobody od 12 do 20 let.

U obžalovaného jsme nezjistili duševní chorobu. soudní znalec

„Tento případ je výjimečný tím, že se obžalovaný k celé věci postavil chlapsky a bez jakýchkoliv vytáček a rozporů se k trestné činnosti doznal,“ okomentoval významnou polehčující okolnost při stanovení trestu předseda senátu Miroslav Veselský.

Úvahy o uložení trestu pod zákonnou sazbu však zastavil dosavadní trestní rejstřík obžalovaného. Poprvé byl ještě jako mladistvý odsouzen roku 2008 za loupež.

Spoluvězně polil horkou vodou

Ve Valdicích si obžalovaný odpykává šestiletý trest, který mu uložil českolipský okresní soud. I ten dostal kvůli konfliktu ve vězeňské cele.

Jak obžalovaný dříve sám vypověděl, pomodlil se k Satanovi, pak v černé kukle chrstl na spícího spoluvězně dvoulitrovou konvici vroucí vody a zbil ho násadou od koštěte. Trest mu měl vypršet v prosinci 2020 a jeho součástí byla i uložená ústavní psychiatrická léčba. Celkem byl Nagy trestaný již šestkrát.

Už soudní znalec při tomto českolipském soudním líčení označil Nagyho za jednoduchou a těžce poškozenou asociální osobnost, které imponují idoly typu Andres Breivik, což je norský masový vrah vystupující jako pravicový radikál, který v létě roku 2011 zabil 77 lidí.

Tentokrát Nagyho vyšetřovali psycholog Petr Weiss s psychiatrem Jaroslavem Zvěřinou.

„U obžalovaného jsme nezjistili duševní chorobu,“ uvedl Weiss s tím, že však Nagy, jehož intelekt se pohybuje v pásmu mírného podprůměru, trpí vážnou poruchou osobnosti a poruchou sexuální orientace včetně homosexuality a sado-maso a sexuálně agresivních preferencí.

„Už dříve soudem nařízená ústavní psychiatrická léčba by měla být doplněna i o léčbu sexuologickou,“ dodal Weiss, podle něhož je možnost resocializace málo nadějná a bude záviset na úspěšnosti doporučené ústavní léčby.

„Gabriel Nagy nastoupí trest odnětí svobody až poté, kdy mu skončí předchozí trest,“ doplnila Iva Matušková z hradeckého krajského soudu.