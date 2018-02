Podle státního zástupce Tomáše Milce Waclawiecová natáhla loni v březnu v mladoboleslavské nemocnici injekční stříkačkou vzduch do kanyly, kterou měla starší pacientka zavedenu.

Žena ten den později zemřela na selhání dechu a krevního oběhu, spojitost s žalovaným skutkem se ale neprokázala, Waclawiecová je tak obžalovaná „jen“ z pokusu o vraždu.

Na policii se přiznala



Waclawiecová se při prvním výslechu na policii přiznala. Uvedla tam, že pacientce vstříkla do kanyly se zbytkem roztoku i trochu vzduchu, pak si uvědomila, co provedla, a „deset minut paní držela za ruku a brečela“. V úterý před soudem to ale popřela a řekla, že policistům lhala.

„Řekli mi, že pokud se nepřiznám, tak mi hrozí doživotí, a že už nikdy neuvidím svého syna,“ prohlásila Waclawiecová. „U paní jsem vůbec nebyla, do kanyly jsem žádný vzduch nestříkla,“ popřela obžalobu žena.

Lenka Waclawiecová u soudu

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Jednomu ze svých milenců nicméně volala a řekla mu: „Zabila jsem člověka, vpustila jsem vzduch do žíly nějaké devadesátileté paní, chtěla jsem jí pomoct.“ Dodala prý, aby to nikomu neříkal, jinak že půjde do vězení.

U soudu nicméně žena tvrdila, že v inkriminovaný den spolkla postupně asi deset lexaurinů, protože se na ni její milenec díval odtažitě a nebavil se s ní. Na samotný čin si ale nepamatuje, resp. má prý asi dvouhodinové „okno“, způsobené léky.

Manžel ji mlátil



Waclawiecová podle svých slov neměla šťastné dětství, rodiče se rozvedli, matka jí prý nadávala a fyzicky ji napadala. V šestnácti obžalovaná otěhotněla, v sedmnácti si pak otce svého dítěte vzala. Po chvíli idylky ji prý manžel začal mlátit, útěchu tak hledala u jeho známého.

S ním se následně rozešla a našla si jiného, kolegu z práce. „Řekli jsme si, že se do sebe nezamilujeme, že náš vztah bude jen o sexu. Ale zamilovali jsme se,“ vyprávěla žena. S milencem se nakonec rozešli, opustil ji prý kvůli jiné.

Tak hledala pozornost u dalšího kolegy z práce. Právě jemu volala, že někoho zabila. U soudu ale Waclawiecová uvedla, že si to jen vymyslela.

Soudní jednání je naplánováno na další dva dny, během kterých budou vyslechnuti svědci či soudní znalci.