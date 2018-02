Ženě, která nyní žádá o rozvod, navíc musí bývalý lékař zaplatit nemajetkovou újmu ve výši 200 tisíc korun. Soud muži zároveň nařídil protialkoholní a psychiatrické léčení ústavní formou. Právu informaci potvrdil mluvčí krajského soudu David Ungr.

Petr K. podle spisu loni v březnu v rodinném domě na Šumavě bezdůvodně napadl manželku a začal ji rdousit. Napadená žena ale nakonec utekla ven.

„Až před domem jsem si uvědomila, co se stalo, že mě manžel chtěl zabít. Schovala jsem se u sousedů za túje a zavolala policii,“ popsala útok žena, která svého manžela označila za alkoholika. Až do osudného večera ale podle ní nikdy nesáhl k fyzickému násilí.

„Životy zachraňoval, ne mařil”



Bývalý lékař v invalidním důchodu, kterému hrozilo až 18 let žaláře, před soudem vinu popřel. „Nic takového jsem neudělal. Obvinění nepovažuji za relevantní,“ uvedl s tím, že sám přivolal policii poté, co zjistil, že žena není doma a dveře do domu jsou otevřené.

„Před vraty jsem viděl policejní auto, šel jsem se policistů zeptat, jestli jsou to oni. Sdělili mně, že si pro mě přijeli z důvodu, že jsem spáchal trestný čin. Zeptal jsem se jich jaký. Oni odpověděli, že zločin vraždy. Byl jsem tím konsternován,“ vypověděl Petr K.

„Jako lékař jsem životy zachraňoval, ne je mařil,“ vysvětloval. Zároveň také odmítl, že by měl problémy s alkoholem. Zatímco podle jeho ženy vypil až pět lahví vína denně, on sám hovořil maximálně o jedné vypité „sedmičce“ za den.