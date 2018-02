Za vraždu hrozí obžalovaným 33letému Róbertu Simonovi a o čtyři roky staršímu Ivanu Ivanovskému z Ukrajiny až výjimečný trest doživotního vězení. Další tři muži z vražedného komanda policistům zatím unikají.

Svědci vypovídali i po dlouhé době od přepadení přes videohovor z jiné místnosti soudu. Většina z nich utrpěla trauma. „Bál jsem se vycházet z domu, měl jsem strach, dodnes nikomu nevěřím. Byl jsem u psychiatrů i u psychologů. Nezapomenu na to dokonce života. Po svázání jsem měl poraněné ruce a musel jsem chodit k lékařům. Neměl jsem pevný stisk,“ uvedl k následkům svědek.

Přišlo mi, jako kdyby bylo vše předem zaplacený. svědek

Před útokem prý ve firmě pracoval asi tři měsíce. Když pětice maskovaných mužů vrazila do dílny, pracoval u strojů s otcem. „Otočil jsem se, dostal jsem ránu a ležel jsem na zemi. Jak jsem ležel, tak do mě čtyři začali kopat, já jim řekl, že budu spolupracovat, ať mě nechají být. Oni na to nereagovali. Teprve, když otec řekl, že jsem jeho syn, ať mě nechají, svázali mě a přestali mě bít,“ popisoval útok svědek.

Utrpěli vážná poranění



Zmínil, že měl pocit, jako kdyby útočníci o peníze ani nestáli. Nejdříve začali mlátit zaměstnance i majitele. „Až když majitele, který vešel do dílny, zbili, zeptali se: Když dáš peníze, budou žít, když nedáš, zemřou. Přišlo mi, že si nešli ani pro peníze, vypadalo to, jako kdyby bylo vše předem zaplacený,“ míní svědek.

Po útoku v dílně podle svědka majitel lupičům všechno slíbil a odešel s nimi do domu pro peníze. „Jeden z mužů nás stále hlídal s pistolí v ruce,“ dodal svědek.

Brutalitu útoku už u soudu dříve potvrdili i soudní znalci z oboru patologie, majitel firmy i jeho švagr utrpěli mnohačetná zranění. Jeden zemřel po dvou dnech v nemocnici na následky poranění mozku a druhý po třech týdnech na tromboembólii, vmetky krve do plic.

Obžalovaní Ivan Ivanovský a Róbert Simon (vpravo) před Krajským soudem v Táboře.

FOTO: Pavel Orholz, Právo

Pětičlenný gang zaútočil na rodinou firmu večer 16. září 2015. Muži byli maskováni lékařskými rouškami, kuklou a jeden z nich, údajně Ivanovskyj, měl v ruce pistoli. Zaútočili velmi rychle na osm zaměstnanců a rodinných příslušníků, které spoutali. Některým z nich dali na hlavy papírové krabice a mlátili je výfukem do hlav i hrudníků. Kopali do nich a nešetřili ranami pěstí. Nakonec si z místa činu odnesli 328 tisíc korun. Loupež prý byla předem pečlivě naplánovaná.

Oba obžalovaní připouštějí, že na místě pro peníze byli, ale odmítají jakoukoliv účast na surovém bití, které vedlo ke smrti dvou mužů. Soud bude pokračovat v úterý.