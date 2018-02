Nehoda se stala v srpnu v ulici Zálesí, kde dodávka těžkooděnců Iveco narazila do brzdící služební dodávky Volkswagen Transporter a Crafter, která poté nabourala do dvou civilních aut čekajících na červenou. [celá zpráva]

Vyšetřování nehody převzali inspektoři GIBS, kteří shromáždili veškeré svědectví a kamerové záznamy. Řidič podle inspekce tvrdil, že auto nebrzdilo, a nedokázal ho tak včas zastavit. Proto byl vypracován odborný posudek.

„Znalec konstatoval, že nákladní vozidlo bylo v dobrém technickém stavu a bylo způsobilé zastavit. Z kamerových záznamů navíc vyplynulo, že řidič nákladního vozidla policie vůbec před křižovatkou nebrzdil a narazil do policejní dodávky nebrzdící rychlostí,“ uvedl Mitáček.

Měl jinou nehodu



Detektivové záhy zjistili, že stejný řidič měl dva měsíce po nehodě „nestandardní incident během řízení služebního vozidla“. Jeho příčinou podle GIBS byly zdravotní problémy, které způsobily výpadek vnímání a soustředění. Policista proto musel na speciální vyšetření a následně na operaci. Následoval posudek z oboru zdravotnictví.

Za nehodu mohlo bílé iveco

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

„Ten potvrdil, že policista v době dopravní nehody trpěl stavy krátkodobých epileptických záchvatů, které byly s největší pravděpodobností příčinou jeho indispozice, a ovlivnily tak schopnost řízení vozidla. Tato verze byla dále potvrzena další sérií důkazního materiálu,“ vylíčil mluvčí inspekce.

Inspekce tak konstatovala, že nehodu způsobilo auto policie, ale nebylo prokázáno, že by za způsobení dopravní nehody byl odpovědný řidič tohoto vozidla. „Vzhledem k náhle vzniklé zdravotní indispozici, která byla příčinou dopravní nehody, nelze ani dovozovat, že by se řidič policejního vozu dopustil jednání majícího znaky trestné činu nebo jiného jednání, které by mohlo být odevzdáno ke kázeňskému projednání jeho nadřízenému,“ uzavřel Mitáček.

Mluvčí pražské policie Tomáš Hulan doplnil, že muž u policie dále pracuje. „Momentálně je stále nemocný,” konstatoval.