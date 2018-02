Hasiči Pardubického kraje vyjíždějí přibližně k 750 požárům ročně. Nahlášené požáry kontejnerů hasí s rutinou, považují to za záležitost několika minut. Ale na přelomu roku frekvence těchto požárů začala růst strmou křivkou a přestala to být jen nevkusná zábava nočních výtržníků, škody se šplhaly do statisíců.

Hasiči požádali o pomoc policisty. „Koncem ledna se podařilo chrudimským kriminalistům ve spolupráci s profesionálními hasiči z Chrudimi vypátrat pachatele úmyslně založených požárů nejenom v Chrudimi, ale i na území okresu Pardubice,“ konstatovala mluvčí hasičů Pardubického kraje Vendula Horáková.

Pachateli jsou dva mladíci, kteří to považovali za nesmírně zábavnou záležitost. Svou žhářskou stopu zanechali jednak Pardubicích, kde hasiči vyjížděli k požáru pěti plastových kontejnerů, které se nacházely mezi dvěma domy. Plameny stačily zničit nejen kontejnery a poškodit fasádu dvou domů, velký žár způsobil také popraskání oken domů. „Škoda byla předběžně vyčíslena na 750 tisíc korun,“ upozornila Horáková.

Mladíci zapalovali odpad také v Chrudimi. „Svým svérázným způsobem likvidace odpadu způsobili škodu na majetku majitelům předběžně ve výši nejméně 67 tisíc korun,“ řekl Právu vyšetřovatel hasičů Zdeněk Horský z chrudimské stanice. Výše vzniklých škod se v současné době ještě postupně upřesňuje.

Kriminální komisaři zatím své vyšetřováni neukončili, nemíní tedy ani sdělit, jak počínání klasifikují, natož trestní sazbu. „Ale může to být i trest odnětí svobody. S ohledem na věk a případnou dosavadní beztrestnost možná jen podmíněný,“ sdělil Právu policista blízký vyšetřování případu.