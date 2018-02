Za znásilnění a pokus vraždy uložil soud v Liberci 18 let vězení

Osmnáctiletý trest ve věznici se zvýšenou ostrahou uložil v pátek Krajský soud v Liberci 54letému Jozefu Giňovi za znásilnění a pokus vraždy. Po odpykání trestu by měl být umístěn do detenčního ústavu. Rozhodnutí soudu není pravomocné, Giňa se na místě odvolal. Od počátku tvrdí, že nic neudělal. Hrozilo mu až 20 let.