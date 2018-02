Obžalobě čelili kromě Kulišťáka i řídící střeleb Zdeněk Havala a střelec vozidla Luděk Niedermeier. Oba soud obžaloby zprostil. Podle soudkyně Markéty Langerové nebyl v jejich případě spáchán trestný čin.

Ohledně viny se tak soudkyně ztotožnila s návrhem žalobce Jaroslava Rašendorfera. Ten ve své závěrečné řeči uvedl, že Kulišťák porušil své povinnosti, když měl podle něj dbát na to, aby vozidla, která se na střelnici pohybovala, byla v jedné linii, což v době nešťastné nebyla. Muži navrhl uložení podmíněného trestu 18 měsíců s odkladem na dva roky.

U zbývajících dvou obžalovaných navrhl státní zástupce zproštění obžaloby. Podle něj nemohli kvůli viditelnosti, technickému stavu a způsobu výhledu událost ze své pozice ovlivnit. Obžalovaným hrozilo původně až čtyřleté vězení.

K neštěstí došlo předloni 18. května při nočním nácviku střeleb z bojových vozidel pěchoty (BVP-2). Jedno z nich zasáhlo střelou z kanónu další pásový transportér se třemi lidmi uvnitř, který jel vpravo od něj. Zranění utrpěli dva desátníci, příslušníci 71. mechanizovaného praporu Hranice. Přestože tři vozidla, která se cvičení v inkriminovanou dobu zúčastnila, měla jet ve stejné linii, dvě z nich se v osudnou chvíli dostala více než dvě stě metrů před to, ze kterého se střílelo.

Technika byla v pořádku



„Mohli se dostat před nás v době, kdy se v našem vozidle řešila závada na kanónu,“ zaspekuloval u soudu už dříve Jiří Bartošík, řidič bojového vozidla pěchoty, z něhož vyšla osudná střela. Z kanónu měly posádky vozidel střílet při třech zastaveních.

„Na prvních dvou zastávkách se z našeho kvůli závadě nestřílelo,“ uvedl Bartošík s tím, že kanón se podařilo zprovoznit až na třetí zastávce. „Co bylo příčinou, nevím, neslyším komunikaci kluků ve věži. Po odstřílení z kanónu jsme se rozjeli a slyšeli, že došlo na střelnici ke zranění,“ dodal.

Velitel a střelec podle něj měli potíže nejen s kanónem, ale i s ventilátorem ve věži, který odsává zplodiny. „Neudělalo se nám kvůli tomu špatně, ale bylo to nepříjemné,“ řekl už dříve u soudu Kulišťák.

Podle technika roty Jiřího Smetáka však byla bojová vozidla pěchoty nasazená při nočním cvičení na střelnici v Přáslavicích v pořádku a po technických kontrolách. „Kontrola se dělala vždy před střelbou a pravidelně jedenkrát za rok,“ prohlásil při jednom z líčení u soudu.

„Vozidlo po naší levé straně se asi opozdilo,“ uvedl před soudem velitel zasaženého vozidla Lukáš Kadlec s tím, že on sám je neviděl, protože výhled na levou stranu mu zakrývá kanón. „Jeli jsme pomalu, pokračovali jsme a najednou vyšla rána. V prvním okamžiku jsem zaslechl tupou ránu. Díval jsem se, zda třeba nebouchla munice, pak jsem si všiml střelce, jak začíná kolabovat. Volal jsem na věž, tam pak vše řešili, volali záchranku,“ dodal Kadlec.

Vina podle soudu padá na velitele



Klíčové pro rozhodování soudu byly okolnosti, za kterých nebyla dodržena jízda obrněnců v jedné linii. Vina podle žalobce padá z tohoto hlediska na velitele vozidla, ze kterého se střílelo. „Za všech okolností má sledovat postavení vozidla. Ze všech obviněných mohl zpozorovat výrazné zpoždění vozidla právě on,“ prohlásil Rašendorfer.

Muži vytýkal také to, že se snažil odstranit závadu kanónu, místo toho, aby prioritně sledoval bezpečnostní opatření. „Kdyby to dodržováno bylo, jednoznačně by se zabránilo této mimořádné události,“ zdůraznil žalobce.

Nešťastná shoda náhod



Podle obhájce Kulišťáka Zdeňka Kopečného došlo k události vlivem nešťastné shody náhod. Podle něj nemohl jeho klient předpokládat, že ostatní vozidla pojedou dále, když jeho ještě stálo. Poukázal i na zastaralost techniky a nezkušenost vojáků. Kulišťák byl poprvé velitelem vozidla a pod sebou měl střelce operátora, který se poprvé zúčastnil ostrých střeleb.

„Ze strany armády nebylo zjištěno pochybení. Podle armády se stala nešťastná náhoda. Proč tedy máme někoho hnát v trestněprávní rovině k odpovědnosti. Je krajně nespravedlivé a protizákonné, aby třetí obžalovaný byl uznán vinným,“ řekl obhájce.

„Obžalovaný Kulišťák měl povinnost hlídat si pozici. Nejedná se jen o nešťastnou náhodu. Jsme mezi vojáky z povolání, jde o bojové cvičení a bezpečnostní opatření je potřeba dodržovat. Nevědomá nedbalost je tady dána. Byť se mu bude zdát rozhodnutí nespravedlivé vůči ostatním, myslím, že během těch tří minut mohl bezpečnostní opatření dodržet,“ zdůraznila soudkyně.

Nicméně i podle ní hrála v případu svou roli také nezkušenost obžalovaného. Při ukládání trestu zohlednila všechny okolnosti včetně dosavadní bezúhonnosti muže. „Nevěšíme hlavu, je to první instance, podali jsme si odvolání. S rozhodnutím nesouhlasíme,“ uvedl po verdiktu obhájce Kulišťáka.

Oba postižení skončili v olomoucké Fakultní nemocnici. Těžce zraněný tehdy devětadvacetiletý voják utrpěl mnohačetná zranění v oblasti břicha, hrudníku i končetin. V nemocnici bojoval několik dní o život, přišel o levou ruku. Jeho o pět let mladší kolega utrpěl středně těžké poranění v oblasti lopatky a byl po několika dnech propuštěn do domácí péče.

Havala, který se v pátek jednání soudu nezúčastnil, již od armády odešel, druzí dva stále působí u 7. mechanizované brigády.