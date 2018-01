Když dostal soudce tento měsíc e-mail, ve kterém mu Jiří Š. vyhrožuje, že jeho manželku a děti seřeže do krve, kriminalisté už zasáhli.

„Muže jsme obvinili z přečinu nebezpečné vyhrožování a pomluvy,“ potvrdila Právu Dagmar Brožová z domažlického ředitelství policie s tím, že bližší informace s ohledem na probíhající vyšetřování zatím nelze poskytnout.

Sám Švígler připouští, že to pro něj není příjemná situace.

Jsem smutný z toho, že jakmile jsme tomuto člověku nevyhověli, reagoval tímto způsobem Jan Švígler, předseda soudu

„Projednávali jsme u nás jeho spor s bývalou manželkou o dítě. Já jsem v té věci nerozhodoval, ale z pozice předsedy soudu jsem musel následně řešit jeho výhrady k údajným průtahům a nevhodnému chování soudce, který měl případ na starosti. Všechny stížnosti, kterých bylo celkem devět, jsem zamítl jako neopodstatněné,“ vysvětlil Švígler, co zřejmě stojí za ataky ze strany Jiřího Š.

Nespokojenému muži se snažil vysvětlit, že jej jako předsedu justiční instituce nemůže činit odpovědným za rozhodnutí konkrétního soudce. „Jsme v právním státě, a pokud je někdo s prvoinstačním rozhodnutím nespokojený, může si podat odvolání. Nebudu přece na někoho psát hanopisy a tímto způsobem ho napadat. Jsem smutný z toho, že jakmile jsme tomuto člověku nevyhověli, reagoval tímto způsobem,“ pokračoval Švígler.

Trestní oznámení v roce 2014 bylo podle Švíglera jen začátek. „Přiznám se, že mě to tehdy opravdu šokovalo, bylo to pro mě nepochopitelné. Po odložení případu policií jsme doufal, že bude už klid. To se bohužel nestalo,“ uvedl dále soudce

Následovaly další e-maily, které Jiří Š. už neposílal jen Švíglerovi, ale i různým veřejným institucím, jako například ministerstvu spravedlnosti, kanceláři prezidenta nebo ombudsmanovi.

„Psal, že mě policie vyšetřovala za pedofílii, ale že mi bohužel nic neprokázali s ohledem na moje působení v justici. Označuje mne za méněcenného pedofilního zkurvysyna, jehož vzorem je fašismus a který nechává bít a pohlavně zneužívat malé děti,“ vypočítával Švígler.

Nechutné nadávky

Z mailů od Jiřího Š. se soudce dále dozvěděl, že podporuje daňové úniky a zneužívá sociální dávky. „V jednom z dopisů, který elektronickou poštou rozeslal několika dalším institucím, také uvedl, že si mažu genitálie koňským trusem a takto potřísněn se ukájím na nezletilých dětech a uhynulých zvířatech,“ upozornil Švígler.

Všechny nechutné osobní nadávky by soudce podle svých slov ještě dokázal se skřípěním zubů nějak skousnout, ale útoky na svoji rodinu jsou podle něj za hranou. „Tady už přerostla verbální agrese ve výhrůžky fyzickou likvidací mých nezletilých dětí. Když vám takový nevyzpytatelný člověk napíše, že seřeže manželku a děti do krve, budete mít oprávněný strach,“ prohlásil Švígler.

Podle něj by měl Jiří Š. za své jednání nést odpovědnost. „Není fér, abych chodil do práce, bál se otevřít počítač a podívat se podívat do pošty, byl nervózní, kde jsou děti, a koukal pořád kolem sebe, jestli na mě někde nečeká,“ uzavřel soudce.

Předseda plzeňského krajského soudu Miloslav Sedláček v této souvislosti podotkl, že v obdobných případech útoku na představitele justice v jiné civilizované zemi by postupovala policie zřejmě radikálněji. „Dokážu si představit, jak by to s takovým člověkem dopadlo například v Americe,“ reagoval Sedláček.