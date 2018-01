Bývalému kriminalistovi hrozí 5,5 roku vězení za prodávání informací

Bývalý ústecký kriminalista Michal Havel, který je obžalován ze zneužití pravomoci, přechovávání drog a podvodu, by měl podle státního zástupce zůstat ve vězení 5,5 roku. Žalobce Radek Bělor to v pondělí navrhl ve své závěrečné řeči u Okresního soudu v Ústí nad Labem. Havel měl podle něj mimo jiné přijímat úplatky a prodávat informace do drogového podsvětí.