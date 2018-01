Muže se podařilo zadržet plzeňským policistům, kteří ho v pátek přivezli k okresnímu soudu v Plzni. Muž se celou dobu kryl kapucí a pohled upíral do země. Soud nakonec rozhodl o uvalení útěkové vazby. Za mřížemi by mladík mohl strávit tři až dvanáct let. Z čeho byl muž obviněn, ale úřady neřekly.

Podnět přišel z okresního státního zastupitelství. Nad vyšetřováním ale nyní převezme dohled Vrchní státní zastupitelství v Praze v čele s Lenkou Bradáčovou.

Češka Tereza H. byla zadržena tento měsíc na letišti v Láhauru, kde byla přistižena s kufrem napěchovaným devíti kilogramy heroinu. Zda se muž do Terezy H. zamiloval až po medializaci případu, nebo zda se znají už z dřívějška, není zcela jasné. Policisté nechtějí věc blíže komentovat.

Češku zadrželi celníci



„S ohledem na probíhající prověřování všech okolností případu nebudeme podávat žádné informace,“ sdělila Právu mluvčí krajské policie Markéta Fialová.

Na případ údajného vydírání v úterý poukázal list Daily Pakistan, který obdržel e-mail, v němž muž české národnosti požaduje, aby byla zadržovaná do 48 hodin propuštěna a posazena do letadla do České republiky. Uvádí přitom telefonní číslo, na které mu mladá žena má zavolat, až bude na svobodě. Pokud se tak nestane, hrozí pisatel Pákistánu odplatou v podobě teroristického útoku.

Češka zadržená na letišti v Láhaur s devíti kilogramy heroinu

FOTO: repro Geo News

Češku v Láhauru zadrželi celníci údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek (AFN) cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Celníci ji ale odmítli vydat jak protidrogové jednotce, tak letištní ochranné bezpečnostní síle (ASF). Nakonec bylo rozhodnuto, že případ bude vyšetřovat společný vyšetřovací tým.