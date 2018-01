Nehoda se stala kolem sedmé hodiny ráno na silnici I/57 mezi Třemošnou a Rudíkovy.

„Řidič osobního vozidla fiat z dosud nezjištěných příčin narazil zezadu do traktoru s fekálním návěsem. Po střetu osobní auto skončilo částečně mimo vozovku,“ uvedla mluvčí policie Pavla Jiroušková.

„Hasiči zabezpečili havarovaná vozidla před případným požárem a opatrně vyprostili obě osoby z fiatu. Kvůli poškození výpustného ventilu plné cisterny unikl do půdy její kapalný obsah, který původně směřoval do bioplynové stanice. Měl by ale být neškodný,” doplnil mluvčí hasičů Petr Kůdela.

Spolujezdec na místě zemřel, řidiče přepravil vrtulník do nemocnice v Ostravě. Dechová zkouška byla u řidiče traktoru negativní. U šoféra auta byl nařízen odběr krve. K nehodě vyjel také policejní psycholog. Silnice byla dvě hodiny uzavřena.