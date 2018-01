Pulpán měl zhruba mezi lety 2012 až 2015 pod nátlakem lákat od dívek jejich intimní fotky a mnohdy také videa s pornografickým obsahem. Kontakty navazoval prostřednictvím smyšlených profilů na Facebooku a na komunikačních aplikacích Skype a ICQ. Obětem bylo nejčastěji mezi 10 a 12 lety.

Pulpán se sám vydával za dívku. Zpočátku budil zdání, že potřebuje pomoci v dívčích otázkách, pak ale vyžadoval po mladých dívkách erotické fotografie v různých polohách. Když mu je poslaly, začal je vydírat tím, že snímky zveřejní, a požadoval po nich pornografii. Některé oběti pak před webkamerou masturbovaly a močily.

Pulpán byl obviněn ze sedmi trestných činů, přičemž nejhorší je sexuální nátlak. Dále čelí obvinění z vydírání, pohlavního zneužití, šíření pornografie nebo ohrožení výchovy mládeže.

Obžaloba byla podána pro celkem 162 skutků. Hrozí mu až 12 let vězení.

Znalec: Pulpán není pedofil



Podle znalce je Pulpán všestranně nevyzrálý, ale nebyla u něj zjištěna duševní choroba ani porucha, ani sexuální deviace. Netrpí ani pedofilií. „Preferuje dospívající dívky, na malé dívky byla reakce menší. Laboratorní vyšetření na pedofilii neukazuje,“ uvedl Daneš.

Pulpán by se měl podle něj ambulantně sexuologicky léčit do té doby, než vyzraje jeho osobnost. „Není nebezpečný pro společnost, že by někomu ublížil. Je nebezpečný proto, že by mohl opakovat tuto trestnou činnost. Pokud by se dostal k možnosti komunikovat s dívkami, mohlo by se to chování opakovat,“ uvedl Daneš. Podle něj volil mladší dívky proto, že se mu s nimi lépe komunikovalo.

Část pondělního soudního jednání byla s vyloučením veřejnosti. Z výslechové místnosti vypovídala totiž sestra jeho někdejší přítelkyně, kterou podle obžaloby Pulpán jako jedenáctiletou zneužil. Líčení bude pokračovat v následujících týdnech především čtením výpovědí dalších desítek nezletilých dívek.