Plachetka byl v roce 2012 odsouzen na osm let za znásilnění sestry své družky. S vězením už měl přitom zkušenosti, protože v roce 1998 dostal 13 let za vraždu a pokus vraždy. Zastřelil totiž matku své bývalé družky, jeho partnerce zachránilo život jen to, že v rozhodném okamžiku selhala zbraň. Z trestu si odseděl devět let.

Soud se návrhem na obnovu procesu začal zaobírat loni v září na žádost Plachetky, jenž tvrdí, že se objevily nové důkazy o tom, že si žena znásilnění vymyslela.

„Řekla, že to udělala dobrovolně, že to chtěla zkusit, záviděla svojí sestře. Všude se s tím chlubila, že to provedla, říkala, že je taková slavná frajerka,“ tvrdila u jednoho z minulých jednání svědkyně.

Plachetka byl odsouzen zejména na základě výpovědi znásilněné ženy, svou vinu přitom celou dobu popíral s tím, že poškozená je nevěrohodná a že se nenašly žádné stopy po znásilnění. Trest mu potvrdil i Vrchní soud v Olomouci, zastání nenašel ani u Nejvyššího soudu.