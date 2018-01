A právě kriminalistická expertiza, kterou nechali provést policisté v rámci šetření nehody z předloňské zimy, odhalila, že chlupy zajištěné na jeho automobilu Audi A8 odpovídají letní srsti, přičemž událost se stala v polovině února.

„Muž je trestně stíhán pro podvod,“ potvrdila v pondělí Právu vedoucí státní zástupkyně v Klatovech Jiřina Vítovcová. Podle ní to, jak muž nehodu popsal, se stalo za jiných podmínek a z jiného důvodu.

„Úmyslně sdělil nepravdivé údaje, jak policistům, tak pojišťovně při oznámení vzniku pojistné události,“ dodala šéfka žalobců.

To později přiznal i samotný řidič. Původně tvrdil, že mu u obce Balkovy vyběhla z levé strany srna, které se snažil vyhnout, vůz strhl mimo silnici a naboural do stromu. Poté, co zjistil, že mu policisté neskočili na špek, přišel s jinou verzí.

Mohla za to prý láhev

„Při jízdě mi z ruky vypadla lahev s pitím a zakutálela se pod pedály. Ohnul jsem se pro ni pod volant a přestal sledovat cestu před sebou. Když jsem se narovnal, auto už směřovalo přímo na strom u pravé strany vozovky. V tu chvíli jsem už nemohl nic dělat, nestačil jsem brzdit ani uhnout a narazil přední části do stromu,“ vypověděl obviněný řidič. Podle svých slov si uvědomil, že svojí nepozorností způsobil nehodu, že může být vybodován, a přijít o řidičák.

„Kousek od auta jsem si všiml kusu zvířecí kůže. Napadlo mě, že toho mohu využít a jako příčinu nehody tvrdit, že mi vběhla do cesty srna. Vytrhal jsem z kůže chlupy, namočil do mokré země a rozmázl je na boční dveře řidiče,“ tvrdil později obviněný muž s tím, že lhal jen kvůli tomu, aby nepřišel o řidičský průkaz.

Na peníze z havarijní pojistky ale stále čeká, neboť likvidátorovi se zdála podezřelá celá nehoda. Česká podnikatelské pojišťovna (ČPP), která případ řeší, si podle informací Práva nechala zpracovat posudek od soudního znalce, který ve svém závěru konstatoval, že kolize nese charakteristické znaky dopravních nehod, s nimiž někdo manipuloval.

„Technicky je nemožné, aby veškerá poškození automobilu v předkládaném rozsahu pojistitelem byla způsobena zmiňovanou dopravní nehodou. V tomto ohledu nekoresponduje zejména poškození přední části vozidla s deklarovaným nárazem do stromu,“ tvrdí znalec Upozornil také na to, že chybí jakékoliv stopy po intuitivní snaze řidiče zabránit střetu s pevnou překážkou.

Úplně zničené auto

Podle zjištění Práva jde o havarijně pojištěné vozidlo s likvidací škodní události formou totální škody, kterou pojišťovna vyčíslila na víc než 400 tisíc korun. Mluvčí ČPP Renata Čapková nechtěla k průběhu šetření sdělit podrobnosti s tím, že jde o interní záležitost.

Potvrdila ale, že statisticky nejčastější pokusy o pojistný podvod jsou spojeny právě s pojištěním vozidel.

„Důsledným šetřením v průběhu likvidace pojistných událostí a využíváním stále dokonalejších softwarových systémů k vyhodnocování podezřelých souvislostí a příznaků u jednotlivých případů, jsme v odhalování pojistných podvodů stále úspěšnější,“ sdělil vedoucí oddělení vyšetřování bezpečnostního odboru ČPP Aleš Haisl.