Oba muži měli podle spisu v období od jara 2012 do října 2016 za použití pohrůžek i násilí nutit pracovat v oblasti úklidových prací v kancelářích a dopravních prostředcích v Cardiffu a dalších místech ve Walesu ve Velké Británii celkem čtyři muže. Za jejich práci jim platili minimálně, většinu zisku si nechávali, čímž se měli obohatit o nejméně 1,35 miliónu korun.

„Zneužívali jejich tísně a závislosti, kterou u nich vyvolali, když jim zadržovali jejich doklady. Udržovali je v neschopnosti se v cizím státě bez dostatečného množství finančních prostředků a pro nedostatečnou znalost anglického jazyka z jejich vlivu vymanit,“ uvedl státní zástupce Milan Šimek v obžalobě.

Vysvětlil také, proč se hlavní líčení koná v Česku, přestože k možnému páchání trestné činnosti došlo ve Velké Británii. „Oběťmi jsou české osoby, a pokud je na nich spáchán trestný čin tohoto charakteru v cizině, tak podléhají ochraně podle trestního práva České republiky,“ řekl Právu.

První z obžalovaných Ladislav Fedák, jehož firma poškozené ve Walesu zaměstnávala, vypovídal v úterý dopoledne přes dvě hodiny a jeho slova byla často přerušována vzlyky.

Tohle je velká věc, já to nemůžu přenýst přes srdce. Kdybych to udělal, tak si to odsedím. obžalovaný Ladislav Fedák

Fedák přišel do Anglie podle svých slov kolem roku 2000 a brzy se naučil vše o úklidu. Po dvanácti letech si založil vlastní firmu. A přes ni měl zaměstnávat i poškozené.

„Já jsem ty kluky neobral, já jsem jim peníze nebral. Britská policie se mne ptala na vše, já jim odpověděl. Česká policie to odflákla. Nechci tu ze sebe dělat nějakého chytrého, ale chci dokázat svou nevinu,“ mimo jiné vypověděl Ladislav Fedák, jehož poslední slova zanikala v pláči.

„Já mám v sobě stresy. Tohle je velká věc, já to nemůžu přenýst přes srdce. Kdybych to udělal, tak si to odsedím. Ale já to neudělal. Já nevím, jak z toho ven,“ pokračoval obžalovaný s tím, že žádné příkazy nikomu nedával, s poškozenými v domě nežil. Výplatu jim prý vyplácel hotově a celou.

„Já s tím nemám nic společného, poškození u mne nespali ani jeden den, ani já jsem nespal u nich. Co oni měli mezi sebou, to já nevím, kolik platili nájmy, to já jsem neřešil ani mne to nezajímalo,“ tvrdil trestnímu senátu.

Obžalovaní Ladislav Fedák a Roman Feko

FOTO: Ludmila Žlábková, Právo

„Vzhledem k tomu, že ve věci byl vytvořen společný vyšetřovací tým jak české, tak britské policie, tak se dokumentace zjednodušila, neboť bylo možné přímo s nimi sdílet a vyměňovat důkazy. Nebylo to na základě standardních komplikovaných žádostí o právní pomoc,“ odmítl jakékoli problémy s vyšetřováním případu státní zástupce Šimek.

Soud pokračuje v úterý odpoledne výslechem druhého obžalovaného, kterému se klade za vinu i přečin sexuálního nátlaku, jehož se měl dopustit vůči jednomu z poškozených.

Hlavní líčení je nařízeno i na středu a pokračovat bude i v příštím týdnu.