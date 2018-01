„Je to sice přísný trest, nikoli však nezákonný nebo nepřiměřeně přísný,” konstatoval předseda odvolacího senátu Martin Zelenka. Upozornil na to, že způsob provedení vraždy byl naprosto extrémní a vybočoval z jiných vražd spáchaných brutálním nebo zvlášť trýznivým způsobem.

Šedesátiletá babička Ševčíkovi podala pomocnou ruku, když se vrátil z ciziny a neměl kde bydlet. Jejich soužití nebylo bezproblémové, stejně jako mladíkovy vztahy s ostatními příbuznými. Po několika týdnech, někdy mezi 5. a 12. listopadem 2016, se s babičkou pohádal a napadl ji – podle jeho verze poté, co mu vyčetla, že se chová jako jeho otec.

Vnuk, který byl tehdy čerstvě plnoletý, ženu nejprve pětkrát udeřil do hlavy lahvemi alkoholu. Poté ji bodal dvěma noži po celém těle a jeden z nástrojů nechal zaražený v ženině krku. Do bytu s mrtvou babičkou se později několikrát vrátil a její cennější věci odnesl do zastavárny.

K vraždě se přiznal, detaily si ale nepamatuje. Najednou měl prý před očima tmu. „Když jsem bodl párkrát, tak pětkrát šestkrát, přestala se hýbat a vydávala zvuky,” uvedl ve své dřívější výpovědi.

Video

Obžalovaný Jakub Ševčík (archivní video)

Ševčík se úterního jednání na vlastní přání neúčastnil, stejně jako loňského vyhlášení rozsudku. Vysvětlil to tím, že je mu nepříjemná medializace případu. Odvolacímu senátu poslal dopis, v němž soudcům napsal, že není tak špatný jako ostatní lidé ve vězení. Dokládal to mimo jiné tím, že se ve vazbě stal vegetariánem a že pomáhá uvězněným cizincům s tlumočením do češtiny. Svého činu prý lituje, protože babička se ho vždy zastávala a pomáhala mu.

Ševčík dříve vypověděl, že vraždě předcházelo dlouhodobé napětí. S rodiči se ve 14 letech odstěhoval do Švýcarska, kde nikoho neznal a kde podle něj otec bil matku i jeho. Od rodičů utekl a pobýval v tamním dětském domově. S kamarády prý občas brali extázi.

Pokud by se Ševčík vraždy dopustil o měsíc dříve, tedy jako mladistvý, mohl by dostat maximálně desetiletý trest vězení. Jakožto dospělému mu hrozilo 15 až 20 let odnětí svobody, v krajním případě výjimečný trest. Pro jeho uložení ale podle prvoinstančního ústeckého soudu nebyly splněny zákonné podmínky, protože znalci uvedli, že mužova náprava není zcela vyloučena.