„Vyjel vlevo mimo silnici, kde přední částí vozu narazil do stoupajícího travnatého svahu a dále do svodidla, které projelo celým interiérem auta. Řidiče, který zůstal ve voze zaklíněn, vyprostili za pomocí speciální vyprošťovací techniky hasiči. Poté byl převezen k ošetření do Fakultní nemocnice v Olomouci,“ řekla Právu v pondělí šumperská policejní mluvčí Jiřina Vybíhalová.

Řidiče museli z auta vyprostit hasiči.

FOTO: Policie ČR

Z důvodu rozsahu zranění nebyla u řidiče provedena dechová zkouška. Proto policisté nařídili odběr krve v nemocnici, výsledky však zatím neznají.

Nehodu, jak dále mluvčí informovala, oznámil projíždějící řidič. „Škoda na vozidle byla předběžně vyčíslena na 40 tisíc korun a škoda na svodidle na 10 tisíc korun. „Okolnosti a příčiny havárie prověřujeme,“ dodala mluvčí.