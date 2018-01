Podle státní zástupkyně Lenky Faltusové vyhodil prostitutku z okna šestačtyřicetiletý cizinec Marius Daniel Ionica, který si ji přivedl na pokoj. Ten však vinu odmítá. „Necítím se být vinen, tak to nebylo,“ řekl před soudem prostřednictvím tlumočníka.

Poté popsal vše, co podle něj tragické události předcházelo. Celý večer popíjel piva a rumy, v průběhu noci se přesunul do nonstop herny, kde se nad ránem dohodl s pasákem, dal mu pětistovku a jeho svěřenkyni si odvedl na pokoj.

Políbil jsem ji, dal jsem jí 500 korun. obžalovaný

Prvními svědky, kteří budou u soudu vypovídat, jsou jeho tři rumunští spolubydlící. Viděli, že si ženu ráno přivádí na pokoj, během několika minut opustili postele a obviněnému nechali volné pole. „Takovou jsme měli dohodu, když si někdo přivedl návštěvu, ostatní odešli. Za odměnu pak byli pohoštěni nebo se za ně zaplatilo v hospodě,“ vysvětlil to Ionica.

Důrazně popřel, že by se na ženě, která s ním šla na pokoj údajně zcela dobrovolně, dopustil jakéhokoliv násilí, nehlásil se ani k oděrkám v obličeji a zhmožděninám na krku a zápěstí, které musel ženě někdo způsobit krátce před její smrtí. „Políbil jsem ji, dal jsem jí 500 korun a šel jsem se osprchovat,“ dušoval se před soudem.

Po koupeli byla pryč



Údajně ve sprše zjistil, že nemá ručník, vyšel pro něj do pokoje a okamžitě pochopil, že byl podveden. Dveře byly dokořán a žena byla pryč. Oblékl se a smířen s tím, že naletěl, ulehl do postele, popsal. „Vzbudil jsem se, až když se mnou třásli policisté. Nerozuměl jsem, co říkají, nasadili mi pouta a odvedli mě. Až když sehnali tlumočnici, dozvěděl jsem se, co se vlastně stalo,“ krčil rameny před soudem.

Líčení je naplánováno na celý týden, do čtvrtka mají podle předsedy trestního senátu krajského soudu Romana Drahného vypovídat svědci. „Jestli bude v pátek vynesen rozsudek, zatím nemůžu potvrdit,“ řekl Právu Drahný.