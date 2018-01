Hala byl před sedmi lety obžalovaný z držení více než stovky dětských pornografických fotografií a jedné povídky, která údajně nese rovněž znaky dětské pornografie. Snímky a povídku měli odhalit policisté při domovní prohlídce v souvislosti s Halovým obviněním z korupce při pronajímání dálničních odpočívadel.

Hala od počátku popíral, že by diskety s pornem byly jeho nebo by o jejich existenci věděl. Jeho počítač prý navíc není ani vybavený mechanikou na čtení disket. Soudy jej před dvěma lety této obžaloby zprostily, neexistuje podle nich jediný důkaz, že by Hala o fotkách věděl. Podle znalců navíc žádnou sexuální deviací netrpí.

Podobně i v dalších dvou případech údajné korupce v souvislosti s pronájmem dálničních odpočívadel soudy zastavily Halovo trestní stíhání.

Halův obhájce Jan Szewczyk v pondělí navrhl soudu spojit žalobu na stát kvůli neoprávněnému stíhání za údajné držení dětské pornografie s žalobou kvůli neoprávněnému stíhání za údajnou korupci v souvislosti s dálničními odpočívadly, ve kterém Hala požaduje přes 68 miliónů korun.

Soudkyně ale návrh zamítla. Uznala v návrhu určitou logiku, ale Hala by v případě sloučení musel uplatňovat návrh na jednotnou částku. Poté Halu vyzvala, aby svůj návrh na odškodné podložil důkazy. Jednání bude pokračovat na začátku dubna.