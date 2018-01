„Ozvali se svědci, zjišťujeme od nich informace, které by nám pomohly objasnit nehodový děj,” uvedla mluvčí. Policisté také shromažďují výpovědi cestujících, kteří v autobuse jeli. U některých to ale zatím nedovoluje jejich zdravotní stav.

Linkový autobus se střetl s osobním autem Škoda Superb a vyjel ze silnice, kde narazil do stromu. V autobuse zahynul řidič a jeden cestující. Třetí obětí nehody byla řidička superbu.

Jedna z pasažérek Českému rozhlasu popsala, že řidič autobusu nejdříve troubil a pak přišel první náraz.

„Sesunuli jsme se na sebe. Stihla jsem si v hlavě říct, že jsme všichni v pohodě. Pak ale přišel druhý náraz,” uvedla. Po nehodě bylo podle ní nejprve ticho, pak začaly brečet děti. Některé byly z mezinárodní školy a neuměly česky.

„Muži, kteří tam byli, si hned vzali kladívko a snažili se rozbít sklo, abychom se dostali ven. Spousta lidí začala kopat do dveří. Autobus byl převrácený na jeden bok,” dodala svědkyně.

Vážná nehoda autobusu

FOTO: HZS Praha

Šest vážně zraněných



Záchranáři rozvezli zraněné do traumacenter pražských nemocnic. Šest lidí bylo zraněno vážně, šlo především o úrazy hlavy, hrudníku a pánve. Devět lidí utrpělo středně těžká zranění a 30 lidí bylo poraněno lehce. Mezi zraněnými bylo 12 dětí a celkově převažovaly ženy. Záchranáři museli dva pacienty, z toho jedno dítě, uvést do umělého spánku, zajistit u nich dýchací cesty a napojit na umělou plicní ventilaci. Pražská záchranná služba uvedla, že šlo o největší dopravního nehodu autobusu, u níž zasahovala od 90. let minulého století.

Společnost Arriva, které havarovaný autobus patří, vyzvala účastníky nehody, blízké zraněných a pozůstalé, aby se jí ozvali. Spojit se s nimi chce i kvůli případnému odškodnění. [celá zpráva]