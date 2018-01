Případ nyní za zavřenými dveřmi projednával soud pro mládež, který u dětí do patnácti let, které nejsou trestně odpovědné a dopustí se protiprávního jednání, rozhoduje o výchovném opatření.

„Uznal, že už to bylo za hranicí lumpáren, kterými se běžně baví jeho vrstevníci. Šel do toho i s tím rizikem, že jestli se na něj přijde, odskáče si to,“ uvedla soudkyně Michaela Řezníčková s tím, že řízení motorového vozidla chlapci žádný problém nedělalo. „Tvrdil, že to umí. Dál už to nijak nerozváděl,“ doplnila soudkyně.

Majitelkou fiatu byla sousedka výtečníka. S vozidlem jezdila denně do práce. Když ho ráno nenašla stát před domem, podala trestní oznámení. Poté, co jí policisté dali vědět, že je auto na světě, nemohla ho ani poznat. Kromě toho, že mělo jinou barvu, bylo i trochu obouchané. „Rodiče hocha se jí omluvili a zavázali se uhradit škodu, která se vyšplhala na skoro 30 tisíc korun,“ doplnila soudkyně.

Nejde o žádného svatouška, v té rodině to s výchovou není zrovna ideální, má problémy se školní docházkou Michaela Řezníčková, soudkyně

Auta bez registračních značek si předtím všimla hlídka městské policie. „Strážníci vozidlo zastavili. Když zjistili, že za volantem sedí třináctiletý kluk a vedle ještě mladší spolujezdec, byli překvapeni,“ uvedl vrchní strážník tachovské městské policie Miroslav Litomerický.

Podle něj bylo jasné, že se v autě nechtěli jen jednou svézt, ale že ho měli v úmyslu užívat i nadále. Zřejmě si mysleli, že když ho přestříkají a sundají z něho značky, budou neviditelní,“ dodal Litomerický.

Zlodějíček dostal šanci k nápravě

Mladého zlodějíčka soudkyně Řezníčková nakonec poslala na výchovnou terapii do specializovaného centra pro mládež. „Dala jsem mu ještě šanci na nápravu. Doufám, že tohle opatření mu pomůže k tomu, aby se zorientoval v životě, uvědomil si, co je důležité a co by pro něho mohlo mít negativní důsledky,“ vysvětlila své rozhodnutí Řezníčková.

Jestli se chlapec opravdu napraví, je podle slov soudkyně jako věštit z křišťálové koule. „Nejde o žádného svatouška, v té rodině to s výchovou není zrovna ideální, má problémy se školní docházkou a několikrát se také nevhodně choval ke spolužákům. Pokud nyní nebude respektovat nařízení soudu nebo se dopustí další trestné činnosti, hrozí mu, že skončí ve výchovném ústavu,“ uzavřela soudkyně.