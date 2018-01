Zákon konkrétně říká, že pokud bylo podáno dovolání pouze ve prospěch obviněného, což je Dahlgrenův případ, nepřekáží jeho smrt dokončení dovolacího řízení. „Trestní stíhání tu nelze zastavit proto, že obviněný zemřel,” stojí v zákoně.

Nejvyšší soud tedy musí i v takovém případě rozhodnout, řekl mluvčí soudu Petr Tomíček. Zdůraznil ale, že se vyjadřuje k obecnému principu, nikoliv ke konkrétnímu případu. Informace o Dahlgrenově smrti zatím není oficiální.

Kevin Dahlgren na archivní fotografii

FOTO: Vladimír Klepáč, Právo

Mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová ve čtvrtek potvrdila úmrtí vězně ve Valdicích, ale s ohledem na běžící vyšetřování odmítla uvést jméno i příčinu. [celá zpráva]

Policie v pátek dopoledne potvrdila, že šlo o cizince. Jméno ale říci nemůže. „Policisté zjistili, že se jedná o 25letého cizince. Pro zjištění přesné příčiny smrti byla nařízena pitva. Při prvotním ohledání těla bylo předběžně vyloučeno cizí zavinění. Policisté v případu zahájili úkony trestního řízení,” informovala Novinky mluvčí policie Lenka Burýšková.

Případ dále vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů.

Chtěl do detence



Soud obdržel Dahlgrenovo dovolání loni v září. V průměru řeší podněty v trestních kauzách 40 dní, složitější případy trvají o něco déle. Ze statistik proto plyne, že rozhodnutí o Dahlgrenovi lze očekávat brzy.

Obhajoba v dovolání navrhovala, aby Američan z výkonu trestu zamířil do zabezpečovací detence, a to zvláště s ohledem na jeho psychický stav, případně aby dostal mírnější trest vězení. Dovolání tak nepolemizovalo s rozhodnutím o vině.

Dahlgren v květnu 2013 zabil v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel - otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA. Mladík byl 23. května zadržen na letišti ve Washingtonu na základě zatykače vydaného českými orgány. Americké soudy poté rozhodly o jeho vydání do ČR.

Loni Dahlgrena brněnský krajský soud poslal za čtyřnásobnou vraždu do vězení na doživotí. Zároveň mu uložil zabezpečovací detenci a povinnost zaplatit nemajetkovou újmu pozůstalým.