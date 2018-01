K incidentu mezi Sádovským a o generaci starším poškozeným došlo v listopadu 2015 kolem osmé hodiny ráno. Oba muži byli pod vlivem alkoholu a do té doby se neznali. Konflikt byl zpočátku pouze verbální, poté však zúčastnění vyšli ven před bar a tam Sádovský poškozeného nejméně třikrát udeřil pěstí do hlavy a způsobil mu vážná zranění. S nimi byl poškozený převezen do nemocnice, už se ale i přes lékařskou péči neprobral z kómatu a loni v dubnu zemřel.

„Soud má za prokázané, že zranění vzniklo po úderu pěstí do obličeje. Podle znalců je možné, že došlo k časové prodlevě mezi vlastní ranou a upadnutím do bezvědomí. Bylo však vyvráceno, že by si poškozený přivodil zranění sám. Například tím, že zakopl a spadl. V místě potyčky byla dlažba rovná a on neměl problémy s motorikou,“ uvedl předseda senátu Jiří Vacek a dodal, že obžalovaný nechtěl poškozeného zabít.

„Byla to smůla. Ale musí si být vědom, že když zaútočí, může způsobit zranění, a to i s tímto fatálním výsledkem,“ upozornil předseda senátu.

Ne přísný, ale spravedlivý trest



„Trest není přísný, ale je spravedlivý,“ okomentoval soudce Vacek výchovnou formu trestu. S tím souvisí i rozhodnutí o náhradě újmy pozůstalým. Manželce přiznal soud něco přes milión korun, třem dětem poškozeného po 250 tisících korunách. Všichni však požadovali dvojnásobek.

„Nárok na náhradu škody je oprávněný, ale částku jsme snížili o polovinu, neboť spoluzavinění incidentu ze strany poškozeného je padesátiprocentní. Kdyby šarvátku nevyprovokoval, nedošlo by k tomu,“ dodal soudce Vacek a připomněl, že to byl poškozený, kdo vyzýval, ať jdou ven před bar, a nepřestal v útocích, ani když chtěl obžalovaný odejít. I z toho důvodu byl Sádovský potrestán pouze třemi lety, zatímco sazba u tohoto trestného činu je pět až deset let.

Rozsudek dosud není pravomocný, neboť všechny strany si ponechaly lhůtu na možné podání odvolání.