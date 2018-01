Poškozený podle státní zástupkyně Lenky Faltusové utrpěl minimálně tři rány pěstí do hlavy. „Zranění měla za následek, že v řádu desítek sekund po posledním úderu poškozený toporně upadl a zadní stranou hlavy narazil na dlažbu,“ uvedla v obžalobě státní zástupkyně. Zraněný upadl do bezvědomí, a i přes veškerou lékařskou péči po 1,5 roce loni v dubnu zemřel.

Svou roli sehrál v tomto případě alkohol. Zatímco Sádovský s kamarádem končil v úpickém Zanzibaru celonoční tah po místních hospodách, poškozený sem přišel po noční směně.

„Došlo ke slovní potyčce. Pak si sedli k jednomu stolu a objednávali panáky. Začali se bavit o karate. Poškozený říkal, že má černý pásek. Pak šel ven a při návratu dal obžalovanému ránu, až mu ulítla čepice. Bouchnul do stolu a řekl, jdeme ven. A začali se bavit, kdo výš vykopne nohu,“ zavzpomínala na událost barmanka s tím, že vlastní incident neviděla. Že se něco stalo, zjistila, když kamarád obžalovaného přiběhl a volal, ať volá záchranku.

Co se stalo, ale viděla kolemjdoucí. „Viděla jsem, že ten, co spadl, jak vrávoravě šel, přišel k obžalovanému, dal mu ránu asi do břicha. Ten mu ji po chvilce vrátil. Udělal pak pár kroků zpátky, pak škobrt a spadl na hlavu,“ popsala v soudní síni. Důvodem pádu podle ní mohlo být, že poškozený špatně šlápl.

Nechtěl jsem ublížit

„Nejdřív mě zahodil čepici z hlavy, pak mi nadával, tahal mne za mikinu ven. Nevydržel jsem a šel ven. Tam to začalo jeho výpady na mne. Já instinktivně uhýbal. Určitě jsem nechtěl ublížit. To, že mne netrefil a já jeho ano, je věc druhá. Poskytl jsem mu první pomoc a neutekl. Utekl jsem, až když začali všichni křičet, že jsem ho zabil. Zpanikařil jsem. Ale druhý den jsem se přišel nahlásit,“ dodal obžalovaný.

Obžalovaný Jiří Sádovský (vpravo) u královéhradeckého soudu.

FOTO: PRÁVO - Ludmila Žlábková

„Určitě bych se chtěl rodině poškozeného omluvit, že jsem vůbec k tomu konfliktu přistoupil. Ale nemůžu posoudit, zda za něho můžu já,“ ukončil svou výpověď u krajského soudu Sádovský, který podle svých slov nezvládal čekání na soud bezproblémově. Výsledkem byl i trest u trutnovského soudu za rozbití výlohy.

„Nezvládal jsem to čekání na soud. Byl jsem z toho psychicky špatný, chtěl jsem to urychlit,“ vysvětloval soudu rozbití výlohy.

Rozsudek by mohl být vynesen ve středu.