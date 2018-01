„Stál jsem asi 10 metrů od mostu a čekal na příjezd nákladního auta. Uprostřed mostu se najednou udělala prasklina a most spadl. Jeden dělník sténal pod mostem, další volal, ať voláme záchranku,“ vylíčil svědek Tomáš Nevím, bagrista s 23letou praxí, události ze září 2014. Při pádu mostu tehdy přišli o život čtyři dělníci a další dva byli zraněni.

Zda se most propadl či roztrhl, nebyl bagrista schopen popsat. Jen upřesnil, že prasklina byla napříč. „Bylo to strašně rychlé, hned to bylo dole. Žádný hluk u toho slyšet nebyl,“ odmítl Nevím na dotaz soudkyně Hany Doubkové, že by tragédii předcházely nějaké varovné signály. V danou dobu, tedy kolem tři čtvrtě na tři odpoledne, už po mostě podle něj nákladní auta nejezdila; k bagru, který začal odtěžovat násep, couvala ve směru od vesnice. Poslední z aut podle jeho výpovědi projelo po mostě po obědě.

Zřícený most

FOTO: Jana Pechová, Právo

Ani tentokrát se však soudkyně Hana Doubková nedozvěděla, jak se vlastně celý komplex prací kolem mostu včetně jejich přípravy odehrál, kdo za kterou část odpovídá. Případ komplikuje i oborový slovník, který se ve výpovědích mísí s běžnou mluvou. Opakovaně se mj. objevuje otázka, zda se most měl demolovat nebo rekonstruovat.

Most měl problémy



„Co si pamatuji, vždy se hovořilo o demolici. Nikdy jsem neslyšela, že by se most měl opravovat,“ odpověděla v úterý Hana Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina, který byl investorem celého díla (modernizace silnice z Golčova Jeníkova do Chotěboře, pozn. red.).

Video

Zřícený most ve Vilémově. Záběry z 5. září 2014

Strnadová bude muset k soudu znovu: právě kvůli přesnému rozklíčování celého postupu kolem mostu, a to už od přípravy projektu. V tomto případě soudkyně Doubková chtěla například vědět, zda projektantovi byla známa okolnost, na kterou upozornil znalec. Totiž, že most postavený v roce 1926 měl problémy už o dva roky později, případně kdo měl na tuto věc projektanta upozornit. Úřednice vysvětlila, že kvůli velkému množství staveb není možné, aby znala všechny detaily, v archivu kraje je však prý možné všechny materiály vyhledat.

Státní zástupkyně Zdeňka Tománková navrhuje deseti obviněným lidem, zástupcům zhotovitele díla i investora, tresty vězení od tří do deseti let.