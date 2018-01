„Existuje obava, že by mohl obviněný uprchnout s ohledem na vysoký trest, který mu hrozí,“ doplnil Rykl. Pokud bude útočník shledán vinným, mohl by dostat až 16 let.

Mrtvého osmašedesátiletého muže se známkami fyzického napadení našli lidé na chodbě jednoho domu v Těšínské ulici ve čtvrti Doubravka.

"Z výsledků soudní pitvy vyšlo najevo, že smrt osmašedesátiletého muže nastala v souvislosti s fyzickým útokem," uvedla policejní mluvčí Pavla Burešová. Co bylo motivem napadení, není úplně jasné. „Zatím to rozuzlené nemáme,“ uvedl žalobce.

Oznámení o mrtvém muži policie dostala na linku 158 v neděli ve 2:40. Záchranáři se ho pokusili resuscitovat, ale neúspěšně. Policie na místě našla teleskopický obušek.