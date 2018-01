Ke střetu došlo půl hodiny před nedělní půlnocí na křižovatce ulic Kladská a Korunní. Podle prvotních informací jela sanitka středočeské záchranné služby po hlavní silnici, s největší pravděpodobností se zapnutými majáky. Mířila totiž s pacientem do nemocnice. Osobní vůz vjel před sanitku, která narazila do jeho pravé boční části. Obě auta pak narazila do popelnic a skončila na přilehlém chodníku.

Na místo vyrazili pražští záchranáři, kteří převezli do nemocnice zraněného řidiče osobního vozu i zraněné záchranáře. Do nemocnice pak museli převézt i původně převáženého pacienta.

Přivolaní hasiči zajistili místo nehody a u vozidel provedli protipožární opatření. Přesnou příčinu nehody vyšetřuje policie.