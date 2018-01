Podle obžaloby ženy zanedbaly své pracovní povinnosti, když se nepřesvědčily o uzavření dveří vlaku, ze kterých podle žalobce dítě vypadlo.

„Splnila jsem všechny povinnosti, které mi tehdy ukládaly předpisy. Dveře, a to i ty v dětském vagónu, jsem zkontrolovala pohledem a usoudila jsem, že jsou řádně zavřeny. Vycházela jsem z polohy klik a také z toho, že obvodové gumy doléhaly, jak mají. Žádnou nesrovnalost jsem nepostřehla. Dveře, které byly otevřené, jsem ručně zavřela. Kontrola těch už zavřených v našich povinnostech není,“ vysvětlila průvodčí Jana Stejskalová s tím, že poté, co nastoupila do posledního vagónu a přesvědčila se, že vše je v pořádku, dala příslušný pokyn vlakvedoucí. Ta pak podle ní dala pokyn strojvedoucímu k odjezdu.

Do vlaku, jak dokazuje videozáznam, však bezprostředně před odjezdem ještě nastoupil mladý muž, a to právě dveřmi, z nichž později dívenka vypadla. „Neviděla jsem ho a vlakvedoucí také ne. Muselo to být ve chvíli, kdy já už jsem byla ve vagónu a zavřela jsem za sebou dveře. Vlakvedoucí zase zřejmě už byla otočená směrem ke strojvedoucímu a muže za svými zády nemohla vidět,“ tvrdila Stejskalová.

Dveře se prudce otevřely



Neštěstí se stalo předloni 24. července na trati mezi Olomoucí a Štěpánovem ve směru na Prahu. Dívka vypadla podle obžaloby z vlaku ve chvíli, kdy stála v blízkosti otevřených dveří toalety a čekala na matku, která byla na toaletě s její čtyřletou sestrou.

Průvodčí Jana Stejskalová u soudu

FOTO: Petr Marek, Právo

„Obžalované se před vypravením vlaku z Olomouce nepřesvědčily o uzavření dveří. Způsobily tím odjezd vlaku s řádně neuzavřenými dveřmi, které se zevnitř jevily jako uzavřené. V rychlosti 111,5 kilometru za hodinu se prudce, neočekávaně otevřely a dítě vypadlo z prostoru u toalety, když se drželo rámu dveří, z vlaku,“ uvedl státní žalobce Jaroslav Rašendorfer a dodal, že dívenka pádem utrpěla těžká, se životem neslučitelná zranění především hlavy, kterým na místě podlehla.

Otevřené dveře vlaku, ze kterého dívka vypadla.

FOTO: Drážní inspekce

Policisté i Drážní inspekce na počátku vyšetřování pracovali také s verzí, že dítě vypadlo z okna. Později tuto možnost vyloučili. U OS má vystoupit i svědek obhajoby, který na původní verzi trvá. V osudnou chvíli roznášel cestujícím ve vlaku nápoje, podle něj se dveře vlaku otevřely až po vypadnutí dívky. Ještě před ním však bude vypovídat obžalovaná vlakvedoucí.

Soud případ odročil na 22. ledna.