Pražský městský soud uložil Virgulákovi nejpřísnější možné potrestání v prosinci 2016. Doživotí tehdy zdůvodnil extrémní závažností trestné činnosti, zavrženíhodným motivem a zanedbatelnou možností pachatelovy nápravy. Virgulák při vraždách postupně získával větší jistotu a sebevědomí.

Proti rozsudku se obžalovaný bránil nejprve odvoláním, pražský vrchní soud však loni v červnu konstatoval, že Virgulák je „nesporným a nezpochybnitelným” pachatelem vražd. Poukázal mimo jiné na to, že policisté zajistili na mužově oblečení stopy povýstřelových zplodin, a na to, že na danou dubnovou noc Virgulák nemá žádné alibi.

David Virgulák u soudu.

FOTO: Milan Malíček, Právo

„Já jsem ty taxikáře v životě neviděl, poprvé jsem je viděl až na pitevním stole. Taxislužbu jsem nikdy nevyužíval, neměl jsem na to finanční prostředky,“ prohlásil u vrchního soudu v červnu Virgulák. „Jsem v tom namočenej díky tomu, že mě do toho policie namočila až v base. Díky tomu, že jsem se svěřoval muklům s nějakou hypotézou, jak se to možná mohlo stát,“ dodal.

Virgulák před čtyřmi lety několika výstřely do hlavy zavraždil tři taxikáře, kterými se nechal z centra Prahy odvézt několik kilometrů za hranice metropole. Prvního řidiče střelil pěti ranami do hlavy na konci ledna 2014 u vesničky Luka pod Medníkem poblíž Jílového u Prahy.

Auto jedné z obětí.

FOTO: Policie ČR

Poté mu ukradl telefon, dva tablety, peněženku a klíče od auta, které i s mrtvolou odvezl zpět do Prahy, kde vůz odstavil. Kvůli tomu, že mělo auto tónovaná skla, byla mrtvola objevena až o dva dny později. Za stěračem se mezitím objevila pokuta za parkování.

Dvě vraždy po sobě



V podstatě stejně si Virgulák počínal o dva měsíce později. Nejprve se 10. dubna před půlnocí nechal dalším taxíkem odvézt do Uhříněvsi k cyklostezce, kde dvěma výstřely usmrtil řidiče, který ho na místo dovezl. Opět mu ukradl peněženku, telefon, tablet a podobně. Na rozdíl od lednové vraždy ale mrtvola zůstala poblíž cyklostezky. Do Prahy se znovu vrátil autem zavražděného a odstavil ho poblíž Karlova náměstí.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Místo nálezu dvou mrtvých taxikářů v Uhříněvsi. Archivní záběry

Okamžitě si Virgulák údajně zastavil další taxi a nechal se odvézt na totéž místo v Uhříněvsi, kde jedním výstřelem usmrtil pětadvacetiletého řidiče. Mrtvolu nechal u stejné cyklostezky a autem se vrátil do Prahy. Obě mrtvoly nalezl druhý den ráno kolemjdoucí.

Virguláka tak z činu detektivové podezřívali okamžitě, ale nakonec ho po dvou dnech pustili, protože na obvinění ještě neměli dost důkazů. Stíhání proti němu zahájili až po půldruhém roce v říjnu 2015, kdy si odpykával za mřížemi jiný trest.