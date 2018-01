Dnes už bývalý zaměstnanec Zentivy Bohanus podle rozsudku vyměnil před dvěma lety ve dvou krabičkách s léky Atram blistry (pevné plastové obaly) za obaly s lékem Neurol.

„Byl jediný operátor, který byl přítomný oba dva dny. Již tato skutečnost navádí dnes již k předpokladu, že to mohl být tento operátor, který se mohl dopustit trestné činnosti, za situace, kdy technická závada byla vyloučena,“ uvedl soudce Petr Zelenka s tím, že podle závěru šetření byl na vině právě lidský faktor.

Zároveň ale podle soudce nešlo o Bohanusovu nedbalost. „Linka je automatická, není důvod, aby uprostřed jedné krabice bylo něco jiného, než tam patří,“ dodal Zelenka.

Chtěl se pomstít



Zatímco Atram, který rozšiřuje cévy, se užívá na léčbu vysokého krevního tlaku nebo anginy pectoris, Neurol snižuje pocity úzkosti či pomáhá při panických poruchách spojených například s agorafobií. Podle obžaloby Bohanus léky vyměnil proto, aby se Zentivě pomstil za to, že mu byly sníženy bonusy a hrozila mu výpověď.

U soudu mladík jakoukoliv vinu odmítl. „Čin jsem nespáchal. Vždy si své práce vážím a nikdy bych svou práci nechtěl pošlapat a znehodnotit,“ prohlásil ve své závěrečné řeči Bohanus.

Na záměnu se přišlo v září 2016 v Polsku, kam Zentiva dodávku léků poslala. Farmaceutická společnost kvůli tomu následně stáhla z trhu více než sto miliónů balení léků. Bohanus má proto společnosti uhradit škodu ve výši 7,5 miliónu korun.

Kolegové: Byl agresivní a hrubý

Soudce se tak přiklonil k názoru státní zástupkyně Markéty Mizerové, podle které byla Bohanusova vina spolehlivě a jednoznačně prokázána. „Ucelený řetězec důkazů, byť nepřímých, je natolik silný, že je fakticky vyloučeno, že by se žalovaného jednání dopustil někdo jiný,“ prohlásila Mizerová.

Jeden ze zaměstnanců Zentivy u soudu potvrdil, že se Bohanus pohyboval v místě, kde záměna mohla fakticky být provedena. „Je reálné a možné, že si mohl ukrýt obalový materiál a příbalový leták léku Atram, uschovat ve skřínce a druhý den vložit do adjustovaného Neurolu,“ řekla Mizerová a Bohanusovi navrhla tříletý podmíněný trest. Jeho výpověď označila za nepravdivou, nevěrohodnou a účelovou.

Proti Bohanusovi hovořily i výpovědi dalších zaměstnanců, podle kterých měl dlouhodobé problémy na pracovišti, byl hrubý a agresivní, ženy s ním kvůli tomu nechtěly pracovat a byly mu snižovány bonusy za jeho chování.

Obhajoba se snažila soud přesvědčit, že je jistá pouze záměna léků. Není prý jisté, že to byl Bohanus, kdo se jí dopustil, ani to, jakým způsobem to případně provedl.

„Zentiva je motivovaná tím, aby existovala jedna konkrétní osoba, na kterou by mohla svalit vinu za ten následek a obhájit se tak ve vztahu ke Státnímu úřadu pro kontrolu léčiv i ve vztahu k pacientské veřejnosti,“ uvedla Bohanusova obhájkyně a navrhla svého klienta obžaloby zprostit. Bohanus už za svůj čin podmínku dostal ve zkráceném řízení trestním příkazem, proti němu ale podal odpor a muselo tak proběhnout hlavní líčení.