„Jako trenér zneužil svého vlivu a důvěry svěřenkyň. Požadoval po nich, aby se svlékly a za­ujaly různé pózy. Přitom se jich dotýkal a fotil na mobilní telefon,“ uvedla Dana Ladmanová z klatovského ředitelství policie.

Blíže se k celé věci nevyjádřila, pouze doplnila, že si vyšetřovatel nechal zpracovat psychiatrický posudek, který by měl objasnit, zda obviněný muž netrpí sexuální deviací. Jak Právo dále zjistilo, detektivové v mobilu obviněného nalezli několik fotek jedné z poškozených. Co na nich je, však vědí jen vyšetřovatelé.

Konec soustředění

Případ vyplaval na povrch v srpnu během soustředění v Sušici. „Po dvou dnech mi volala dcera, abych ji přijel vyzvednout, s tím, že soustředění je rozpuštěné, neboť trenéra odvezla policie. Na místě jsme se dozvěděli, co se mělo stát. Byl to šok,“ řekl Právu otec jedné z mladých atletek. Podle něj vedení oddílu poté svolalo schůzku rodičů.

„Řekli nám, že s dotyčným trenérem rozvázali veškerou spolupráci a že děti mohou přejít pod jiné trenéry,“ pokračoval muž. Sama dívenka se svěřila, že když byla s trenérem v chatce sama a převlékala se, řekl, ať si nahá lehne na břicho.

Tvrdil, že dívenka spadla do vody a že ji pomáhal osušit. Přitom mu prý zapípalo upozornění na slabou baterku v mobilu a dívenka si údajně myslela, že ji fotí Pavel Kovalský, místopředseda AK Škoda Plzeň

Protože jí musí zkontrolovat svaly, aby věděl, jaká disciplína pro ni bude nejlepší. Nejdřív jí prý sahal na nohy a na zadek, pak údajně řekl, aby udělala kočičku, dala nohy více od sebe a zavřela oči.

Dívka si všimla, jak ji fotí mobilem. Zdálo se jí to divné, tak zavolala domů. Rodiče pak zalarmovali policii, která trenéra na místě zatkla. Později se ukázalo, že podobného jednání se měl dopustit na jiném soustředění v dubnu.

Klub přerušil spolupráci

Podle zjištění Práva měl obviněný muž na starosti skupinu asi 15 dětí složenou z dívek i chlapců. „Nebyl kmenovým trenérem, ale spolupracovali jsme s ním jako externistou. Měli jsme dohodu, že mu umožníme trénovat na našem stadiónu a na oplátku jeho svěřenci budou závodit pod hlavičkou našeho oddílu,“ uvedl místopředseda AK Škoda Plzeň Pavel Kovalský.

To, co se mělo stát, ho velmi mrzí. „Po soustředění v Sušici jsme si dotyčného trenéra pozvali na schůzku, aby nám celou věc vysvětlil ze svého pohledu. Tvrdil, že dívenka spadla do vody a že ji pomáhal osušit. Přitom mu prý zapípalo upozornění na slabou baterku v mobilu a dívenka si údajně myslela, že ji fotí,“ pokračoval Kovalský.

Vedení klubu podle něho zareagovalo tak, že do uzavření případu policií přerušilo s trenérem spolupráci a zakázalo mu vstup na stadión.