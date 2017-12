„Ze strany hasičů na koordinační schůzce zaznělo, že oheň propukl v jednom čase ve více lokacích. Vzhledem k tomu, že ten areál je relativně rozsáhlý, se zástupci hasičů domnívají, že k tomu nemuselo dojít přirozenou cestou, a předpokládají, že se tak stalo úmyslně. Jistotu budeme mít ale až poté, co odborníci z policie dokončí svou práci. Vyšetřování v interiérech stále probíhá,“ řekl Brunclík.

K požáru došlo ve středu v podvečer, hasiči na bývalé textilce pracovali až do čtvrtečních ranních hodin. Hoření bylo podle Brunclíka velmi rychlé a intenzivní. „Snad budeme chytřejší v odpoledních hodinách nebo v pátek,“ dodal s tím, že objekt byl proti vniknutí nepovolaných osob zabezpečen.

Video

Požár bývalé textilky Karnola v Krnově

Ve čtvrtek ráno už bylo jasné, že největší škody požár nenapáchal na historické budově, ale na zařízení vzorkovny, což je nejcennější část, díky níž byl objekt před několika lety prohlášen za národní kulturní památku a díky které se měl také během několika let změnit na muzeum. Dotace na rekonstrukci ji byla přiklepnuta. [celá zpráva]

„V místech, která byla požárem zasaženy nejvíce, byly staré tkalcovské a jiné textilní stroje, byly tam i originální vzorníky látek, které se zde vyráběly od roku 1825. Je to srdce celé kulturní památky,“ řekl Brunclík.

Příčina požáru se vyšetřuje

FOTO: HZS Moravskoslezského kraje

Není zatím jasné, zda se staré stroje dají ještě po požáru zachránit, případně zrestaurovat. „Dovnitř zatím nikdo kvůli vyšetřování nemohl. Hasiči nás ale informovali, že z jejich laického pohledu by některé segmenty mohly být zachranitelné. Říci nám to ale musí až odborníci poté, co budou vpuštěni dovnitř,“ dodal místostarosta.

„Policisté přivítají jakékoliv informace, fotografie a videa, které by zachycovaly událost před příjezdem policistů, hasičů. Občané ať kontaktují přímo krnovské kriminalisty na tel. 974 731 603 nebo na email br.2ook@pcr.cz či bezplatnou linku 158,” uvedla mluvčí policie Pavla Jiroušková.