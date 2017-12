„Pachatel vnikal do objektů po vypáčení okna, používal při tom různé nářadí. Předmětem jeho zájmu byly peníze, šperky a také elektronářadí, které se snažil prodat v bazarech,“ uvedl policejní komisař Patrik Heinzke, který se na objasnění případu podílel. V některých případech byl podle něj zloděj vyrušen a utekl bez kořisti.

Policie byla muži na stopě po delší dobu a čekala na vhodný okamžik, aby ho mohla zatknout při činu, což se podařilo. „Jde o protřelého recidivistu, který byl z posledního výkonu trestu propuštěn letos v únoru. S policií nespolupracoval, ale shromáždili jsme dostatek důkazů,“ dodal policista.

Zajímavostí případu je, že v jednom z rodinných domů muž odcizil speciální ultrazvuk na zjišťování kvality materiálů. Jeho hodnota je 30 tisíc korun. „V průběhu několika dnů se tento přístroj snažil prodat. Jenže ani on, ani osoby, kterým to nabízel, nebyly schopny určit, k čemu přístroj slouží. Nakonec ho tedy vyhodil do kontejneru s komunálním odpadem,“ dodal policista.

Kriminalisté přesto věří, že přístroj nakonec v odpadu neskončil a třeba ho někdo odevzdá. „Je možné, že ho někdo z kontejneru vybral a přístroj se tak ještě někde nachází,“ řekl Heinzke.