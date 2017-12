Jméno podezřelého z masakru zůstalo jen na papíře

Už zbývají jen dva měsíce a dvojnásobná vražda na benzínové čerpací stanici ve Chválenicích na Plzeňsku zůstane kvůli promlčení nepotrestána. Čtyřiadvacátého února příštího roku to bude dvacet let, co tam neznámý útočník brutálně zabil čerpadláře a servírku z přilehlého bistra.