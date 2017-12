„Jedná se zejména o dva vyprošťovací tanky, určené k manipulaci s těžkými břemeny, které byly nasazeny například na vyproštění české lodi v Drážďanech. Jeden pojede ze Zbirohu, druhý z Hlučína. Z Jihlavy pak dorazily dva tahače Tatry 815 s naloženými řetězy, které se používají pro úvaz a tažení těžkých břemen,“ informovala mluvčí z generálního ředitelství hasičů Nicole Zaoralová.

Z Hlučína navíc dorazili také potápěči s veškerou technikou pro práci na vodní hladině a pod ní. Do vyprošťování tak budou zapojeny všechny čtyři roty záchranného útvaru. Ten má zkušenosti nejen ze záchrany lodi v Drážďanech, ale rovněž z povodní, kdy pomáhal při vyprošťování uvázlých zemědělských strojů na Mělnicku ze zaplavených polí.

Speciální tank hasičů v Troji

FOTO: Pavel Jaňurek, Novinky

Podle odhadu velitele zásahu Davida Kareše váží trosky lávky 80 až 100 tun. Pokud by bylo nutné několik desítek metrů dlouhý kus lávky z řeky tahat po částech, mohou se práce protáhnout až do pozdního večera. Na místě je i městská policie, která v průběhu vytahování trosek z bezpečnostních důvodů uzavře okolí do 100 metrů od lávky na trojské straně.

Video

Záznam: V Praze se zřítila do Vltavy velká betonová lávka, hasiči prohledávají řeku

Praha nyní chystá zavedení přívozu, který by měl začít fungovat po odvozu všech trosek lávky. Podala také trestní oznámení na neznámého pachatele. Město Nymburk ve středu uvedlo, že zavře lávku stejného projektanta, protože podle předběžných zjištění policie měla pražská stavba zřejmě konstrukční vadu.

Zásah u zřícené lávky objektivem hasičů.

FOTO: HZS Praha

Trojská lávka spadla v sobotu 2. prosince odpoledne do Vltavy. Mnohačetná vážná poranění utrpěli šedesátiletý muž a o tři roky starší žena. Další dva muži středního věku vyvázli se středně těžkými zraněními. Část lávky se propadla, další část zůstala trčet. Hasiči prohledávali Vltavu tři hodiny, nikoho dalšího ale nenašli.

Sutiny prohledávali psovodi.

FOTO: HZS Praha

Praha vyplatí každému poškozenému jako dar 50 000 korun, odškodným se bude zabývat později.