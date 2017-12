„Po zveřejnění pátrací relace v médiích se oba podezřelí sami přihlásili kriminalistům. V tuto chvíli jsou stíháni pro trestný čin loupež,“ uvedl Hulan.

Za tu jim hrozí odnětí svobody až na deset let. Policie požádala o pomoc veřejnost koncem listopadu.

Osmadvacetiletý muž šel s kamarádem 25. listopadu v ranních hodinách po pěší zóně v Praze 5 a míjel dva cizí muže. Jeden z nich náhle bez důvodu silně strčil do mužova kamaráda. Muž se proti chování mužů ohradil, načež utržil ránu do obličeje.

To ho vyprovokovalo a začal agresorům nadávat. Ti na to reagovali dalšími ranami do obličeje a do hlavy. Když se muž skácel, dostal ještě několik kopanců. Přitom mu vypadl z ruky mobilní telefon, který si agresoři sebrali a utekli.

Muži po útoku odešli do nedaleké stanice metra. Při cestě výtahem zjistili, že uloupený mobil je zablokovaný, a tím pádem je jim k ničemu. Jeden z nich s ním praštil o zem a rozbil jej.