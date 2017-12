"Dnes bude celý den probíhat řezání diamantovým kotoučem části lávky na břehu na Císařském ostrově a budou se připravovat první segmenty na odvoz. Dále ve tři hodiny přijede speciální sací bagr," uvedla mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.

Dělníci by měli podle původního harmonogramu do konce tohoto týdne dokončit práce na Císařském ostrově. V příštím týdnu by se pak měli přesunout na trojský břeh a odstranit zbytek lávky včetně střední části, která se zřítila do Vltavy. Postup prací ale bude záležet i na vyjádření policie a soudního znalce.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Ke zřícené betonové lávce u Trojského zámku se sjeli záchranáři. Zdroj: Novinky

Praha nyní chystá zavedení přívozu, který by měl začít plout po odvozu všech trosek lávky. Zároveň hledá formu dočasného přemostění, s čímž mají pomoci odborníci z Univerzity obrany. Původně tam měl být pontonový most, jeho instalaci ale neumožňuje zákon, a navíc je nevhodný pro pěší. Institut plánování a rozvoje zároveň podal magistrátu návrh změny územního plánu, který by umožnil obnovu lávky a zároveň výstavbu druhé, umístěné níže po proudu řeky.

Krnáčová je na dovolené



Opozice v souvislosti s lávkou kritizuje primátorku Adrianu Krnáčovou (ANO). Podle ní se případu dostatečně nevěnuje.

„Na sobotní 19:00 svolala krátké jednání. A bylo skutečně velice krátké, neboť od 20:00 až do rána bezstarostně plesala na plesu Prahy. Za městské peníze si na stůl nechala nosit baterie šampaňského a lávka, zranění, hmotné škody a obecné ohrožení jí byla úplně lhostejná. Věnovala se tedy řešení situace poté, co se zotavila z bujné oslavy? Nikoliv. Odjela na týdenní dovolenou,” uvedl předseda opozičních zastupitelů TOP 09 Václav Novotný.

Zásah u zřícené lávky objektivem hasičů.

FOTO: HZS Praha

Trojská lávka spadla v sobotu před půl druhou odpoledne do Vltavy. Mnohačetná vážná poranění utrpěli šedesátiletý muž a o tři roky starší žena. Další dva muži středního věku vyvázli se středně těžkými zraněními. Část lávky se propadla, další část zůstala trčet. Hasiči prohledávali Vltavu tři hodiny, nikoho dalšího ale nenašli. Policie o příčině pádu nechtěla spekulovat.

Praha vyplatí každému jako dar 50 000 korun, odškodným se bude zabývat později.