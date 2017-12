Soud již potrestal za stejný čin Zelenku ve zkráceném řízení pokutou 300 tisíc korun, ten však proti sankci podal odpor. Případ tak musí být projednán v hlavním líčení, Zelenkovi hrozí až dva roky vězení.

Zelenka označil před dvěma lety Peštovou za hlavního viníka rozpadu koalice Severočechů, ANO a KSČM na mosteckém magistrátu. ČTK tehdy řekl, že o vývoji informoval ministra Richarda Brabce (ANO).

„Řekl jsem mu, Berenika Peštová uplácí zastupitele, zastav to, máš do pátku čas. Jestli ne, tak bude problém, protože to zveřejním. Tři dny předem věděl pan ministr Brabec, že Berenika Peštová uplácí. Neudělal s tím nic, naopak jim to schválil," řekl Zelenka.

Zelenka před soudem vinu odmítl. Ve spisu je podle něj mnoho nepravd a polopravd, navíc podle něj nesedí časové souvislosti. „Účelem nebylo poškodit paní Peštovou, ale zarazit to, co se tady dělo. Zjistili jsme, že naši koaliční partneři vyjednávají za našimi zády a snaží se koalici rozbít," vypověděl mimo jiné. Ministru Brabcovi prý zavolal s prosbou, aby věc zastavil.

Náměstkyně životního prostředí Berenika Peštová (vlevo) diskutuje se svoji právní zástupkyní.

FOTO: PRÁVO - Karel Otcovský

Peštová podle výpovědi před soudem nechápe, proč jí obžalovaný nařkl z korupce. Připustila však, že jejich vzájemné vztahy nebyly během společného působení v radě města optimální. Občas se prý postavila proti jeho názoru, což prý obžalovaný špatně nesl. Údajně byla ale velmi překvapena, když Severočeši na zastupitelstvu oznámili, že opouštějí koalici kvůli špatné komunikaci.

Trestní oznámení na Zelenku podala podle svých slov proto, aby očistila své jméno. „Po zveřejnění informace o údajném korupčním jednání jsem musela situaci vysvětlovat svým nadřízeným i podřízeným,“ poznamenala Peštová. Že by někdy někomu nabídla úplatek, rezolutně popřela.

Soud bude pokračovat 14. února výslechem dalších svědků a případným provedením dalších důkazů.

Hnutí opustil



Na policii se přitom původně po pádu koalice obrátil Zelenka kvůli podezření z korupce. Předložil nahrávku, která zachycuje nabídky trojice zastupitelů za ANO, Mostečany Mostu a komunisty, jak nabízejí například byt jednomu zastupiteli Severočechů. Tento případ ale policie odložila.

Zelenka hnutí, které zakládal, už opustil. Po vypuknutí kauzy se vzdal i mandátu zastupitele Mostu. Severočeši, kteří byli dlouhé měsíce rozdělení na dva tábory, se v uplynulých měsících znovu spojili.

Zelenkovi blízcí založili zhruba před rokem nové hnutí Severní Čechy. Jeho předsedou je náměstek mosteckého primátora Marek Hrvol, místopředsedou pak primátor Jan Paparega.