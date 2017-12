O tom, že TSK, která má pražské mosty na starosti, odhadovala v roce 2011 životnost lávky v Troji na pět až sedm let, informovala například Česká televize nebo server irozhlas.cz.

Mluvčí TSK Barbora Lišková ale existenci takového dokumentu na dotaz Novinek odmítla potvrdit.

Zásah u zřícené lávky objektivem hasičů.

FOTO: HZS Praha

„Na tohle vám neumím odpovědět. Je to předmětem vyšetřování, v tuto chvíli o příčinách nebudeme podávat žádné informace. Je to v rovině spekulací,“ uvedla.

Na opakovaný dotaz, zda mají v archivu nějaký takový posudek, nicméně řekla, že nešlo o posudek, nýbrž o zprávu: „Je posudek a jsou zprávy. To nebyl posudek. Ale k tomu se vůbec nebudeme vyjadřovat.“

Podle ní by se jinak TSK mohla dopouštět i maření vyšetřování. „Probíhá vyšetřování, probíhá šetření soudním znalcem, všechny informace budeme upřesňovat tak, jak je budeme moci dát,“ dodala Lišková.

Zásah u zřícené lávky objektivem hasičů.

FOTO: HZS Praha

Pražská primátorka Adriana Krnáčová v sobotu řekla, že chce přezkoumat poslední posudek, který hodnotil stav lávky v Praze-Troji. Je starý tři týdny a na riziko neupozornil. Na dotaz, zda mezi posledním posudkem a starší zprávou o odhadované životnosti lávky nevidí TSK rozpor, mluvčí uvedla: „Tam není rozpor. Jsou to spekulace. V roce 2012 tam proběhla oprava.“

Zbytky zřícené lávky, která do soboty spojovala Císařský ostrov a Troju, budou odvezeny k blízké betonárce, kde budou podrobeny znaleckému zkoumání. Lávku by mohl na jaře nahradit provizorní pontonový most, který byl na místě již v minulosti, než jej strhla povodeň. [celá zpráva]