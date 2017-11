Soudce Igor Krajdl se proto po poradě s trestním senátem rozhodl, že plánovaný rozsudek odročí na polovinu února a počká si na úřední ověření nečekaných finančních transakcí. „Dobrovolná úhrada škody by měla zcela zásadní vliv na výši trestu,“ řekl Krajdl.

Trestní řízení s Otakarem Jemelkou z Frenštátu pod Radhoštěm přitom trvá již několik let, hlavní líčení bylo velmi komplikované. „V průběhu řízení bylo mimo jiné zjištěno, že ne všichni poškození vypovídali v přípravném řízení pravdu,“ doplnila mluvčí soudu Lucie Olšarová.

Jak tvrdí obžaloba, realitní makléř Otakar Jemelka si půjčil od více než dvou desítek lidí zhruba 28 miliónů korun. Slíbil, že peníze zúročí investicemi do nemovitostí, důvěřiví lidé ale své peníze již neviděli.

Část poškozených zemřela



Případ se táhne velmi dlouhou dobu a někteří poškození, kteří byli staršího věku, již zemřeli. Těm zbylým se Jemelka nyní rozhodl začít posílat peníze zpět. Proč se tak rozhodl a zda nejde jen o taktiku s cílem ovlivnit výši trestu, není jasné. Na dotazy novinářů Jemelka při odchodu z jednací síně nereagoval.

Lidé, kteří přišli s Jemelkou ve své době do styku, se shodují, že působil přesvědčivým dojmem a byl výřečný. „Mluvil velmi rozumně. Vůbec to nepůsobilo dojmem, že by mohlo jít o nějakou manipulaci,“ řekl jeden z poškozených.

Jemelka prý sliboval, že peníze velmi rychle zúročí. „Mělo jít o investice do nákupu nemovitostí, například bytů a domů. Tvrdil, že se tyto nemovitosti opraví a potom se ziskem prodají dalšímu vlastníkovi,“ dodal další z poškozených klientů.