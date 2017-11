Soud v úterý uložil tresty i čtyřem Ryžákovým komplicům. Spolupracující obviněný vyvázl s podmínkou, další tři obžalovaní by měli jít do vězení na 6–12 let. Všem hrozilo 18 let.

Verdikt není pravomocný, státní zástupkyně si ponechala lhůtu na rozmyšlenou, stejně jako Ryžák. Dva obžalovaní se na místě odvolali.

Podle kriminalistů, kteří gang v roce 2012 zadrželi, šlo tehdy o jeden z největších takových případů v Libereckém kraji a také v Česku.

Soud: Tvrzení o policistovi bylo účelové

Ryžák se hájil tím, že ho úkoloval plukovník Národní protidrogové centrály Miroslav Vogel. Policista byl na základě jeho tvrzení obžalován, pražský soud ho ale osvobodil. Ve zdůvodnění rozsudku na to poukázal i předseda libereckého senátu Martin Omelka.

„Považujeme za prokázané v tomto směru, že obžalovaný neměl pravdu. Byla to jeho účelová obhajoba,” uvedl soudce.

Ryžák podle obžaloby skupinu řídil, zajišťoval peníze na nákup surovin a odbyt vyrobené drogy. Ostatní obžalovaní buď nakupovali a dováželi léky s pseudoefedrinem z Polska, nebo z nich v Jablonci nad Nisou, Liberci a Hrádku na Nisou vyráběli pervitin. Z jedné várky dokázali vyrobit i 800 až 1000 gramů pervitinu.