Hasiči jeli před 8. hodinou k nahlášené dopravní nehodě. „Při průjezdu centrem Opavy, jen několik desítek metrů od mostu přes řeku Opavu v Ratibořské ulici, dostali informaci o ženě v řece. Dojezd na místo záchrany na Kolofíkově nábřeží tak trval podle velitele hasičského zásahu jen minutu,“ popsal mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela.

Dodal, že hasiči za ženou skočili do středu řeky, hladina jim při tom sahala k pasu, a vynesli ji na břeh. „Poskytli ji předlékařskou pomoc, svlékli jí promočený oděv a zabalili ji do přikrývek a termofólie,“ informoval s tím, že mezitím dorazili přivolaní záchranáři, kteří ženu naložili do sanitky.

Když se ženě trošku ulevilo, popsala, že do chladné vody spadla při procházce po cyklostezce, vedoucí podél řeky. V jejím průběhu se jí však zatočila hlava a skončila v řece. Hasiči ji objevili zhruba pět metrů od břehu.