Žena utrpěla těžkou psychickou újmu. Organizátorem akce byl podle obžaloby 55letý Petr Rázl, který si celou věc objednal u Václava Schaidta. „Nejpozději v půli ledna 2016 nabídl obviněnému Václavu Schaidtovi odměnu 30 tisíc korun, aby podrželi poškozenou, že si to mezitím vyřídí s jejím druhem,“ stojí v obžalobě.

Schaidt nabídl účast na akci Pavlu Hanzálkovi, ten souhlasil a do party přivedl ještě pomocníka Josefa Voštu. Odměnu 30 tisíc korun měl slíbenou každý z nich.

Petr Rázl byl stíhán jako uprchlý, nyní je už ve vazbě a k soudu ho doprovodila eskorta. „Na únosu jsem se nepodílel,“ prohlásil pouze a dále odmítl vypovídat.

Obžalovaní Josef Vošta a Václav Schaidt

FOTO: Aleš Pelikán, Právo

Rázl však podle obžaloby Schaidtovi sdělil, kam vozí žena své dítě do školky, jak mají věc provést a co mají ženě říkat. Hanzálek se Schaidtem zakoupili v sexshopu pouta a zajistili si kuklu a lepící pásku na její převázání. „Řekl mi, že se tam paní musí pozdržet, protože její přítel má dluh a musí zaplatit,“ řekl soudu Hanzálek.

Ukázali jí odznak



Do akce šli senioři loni 21. ledna ráno, kdy žena odvedla dítě do školky. Když přicházela ke svému autu, přistoupil k ní podle obžaloby Hanzálek s odznakem městské policie, řekl, že je od kriminální policie a že má žena jet s nimi k výslechu, či podpisu protokolů ohledně drog.

Ženě dali ve voze pouta a řekli jí, ať zavolá příteli, aby odpoledne vyzvedl děti, že ji sebrala kriminálka. Na hlavu jí cestou dali svetr a převázali ho lepící páskou. Ženu odvezli do obce Krásný Les, kde ji drželi v bývalé hájovně.

Když se vrátil Schaidt, který odjel podle žalobců do Ústí nad Labem na schůzku s Rázlem, řekl, že přítel ženy to oznámil policii a akce končí. Hanzálek s Voštou počkali do setmění a pak ženu odvezli zpět do Ústí, kde ji nedaleko bydliště pustili.

Žena, která byla po celou dobu držena s uvázaným svetrem přes hlavu, utrpěla podle obžaloby posttraumatickou stresovou poruchu. Dodnes musí navštěvovat psychiatra. Poškozená se u soudu dožaduje odškodnění za nemajetkovou újmu ve výši přes 490 tisíc korun.