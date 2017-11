„Věznice informaci zaslala nám i na Městský soud v Praze,” uvedla mluvčí Krajského soudu v Brně Eva Sigmundová.

Z vyjádření mluvčí obou soudů ale vyplývá, že se neshodují, který soud má vydat příkaz k Janouškově dodání do výkonu trestu pro policii. Podle mluvčí pražského městského soudu Markéty Puci je skutečnost, že Janoušek nenastoupil do věznice, v gesci Krajského soudu v Brně. „Ten rozhodl o přerušení výkonu trestu a také tento stejný soud musí vykonat své rozhodnutí,” uvedla.

Podle mluvčí Krajského soudu v Brně má ale další procesní úkony hlídat pražský soud, který v Janouškově případě rozhodl prvoinstančně. „My se v tomto musíme řídit podle obecného ustanovení, které jasně říká, že úkony ve vykonávacím řízení dělá prvostupňový orgán,” uvedla Sigmundová.

Dodala, že prvostupňový spis je u Městského soudu v Praze. Spis týkající se přerušení Janouškova trestu bude do Prahy odeslán ve 13:00, měl by do hlavního města dorazit v úterý.

Podal několik žádostí



„Náš soud je příslušný k řešení žádosti, kterou podal odsouzený minulý týden, tedy žádosti o upuštění výkonu zbytku trestu odnětí svobody. Touto žádostí se samozřejmě bude soud zabývat, nemá však odkladný účinek. Odhaduji tak v řádu týdnů, navíc je pravděpodobné, že se musí nechat vypracovat aktuální znalecký posudek na zdravotní stav odsouzeného,” podotkla Puci.

Ke Krajskému soudu v Brně podal Janoušek znovu i žádost o přerušení výkonu trestu, tu předchozí soud zamítl. Brněnský soudce i tuto věc předloží do Prahy, neboť už jednou pravomocně rozhodl a nemůže rozhodovat dvakrát v jedné věci.

K brněnskému soudu Janoušek zaslal i žádost o odložení výkonu trestu, dokud nebude v jeho věci rozhodnuto, i ta poputuje do Prahy. Pražský soudce Tomáš Kubovec, který kauzu od počátku řeší, má ode dneška do čtvrtka nařízeno hlavní líčení v jiné věci. Navíc si chce důkladně prostudovat lékařské zprávy z věznice.

Věznici si může vybrat



Podnikatele justice potrestala trestem 4,5 roku vězení za to, že srazil autem ženu, která se ho snažila zastavit. Za mřížemi ale strávil jen přibližně třetinu trestu, z vězení je venku už rok a půl kvůli zdravotním problémům po operaci hlavy.

Janoušek si může vybrat, do které z věznic, jež jsou určené jako nástupní, by se vydal. „Měl by teoreticky nastoupit do věznice k nám, protože z naší věznice odcházel, když mu byl přerušen trest. Zvolit ale může kteroukoli jinou nástupní věznici, třeba v Praze,“ vysvětlila mluvčí brněnské věznice Dana Krejčířová.

V určeném termínu do žádné z věznic nenastoupil.

Opilý Janoušek v březnu 2012 naboural v Praze do jiného auta a ujel. Řidička nabouraného vozu jej pronásledovala, a když musel na křižovatce zastavit na červenou, stoupla si před jeho vůz, aby s ním situaci vyřešila. Janoušek ale místo toho šlápl na plyn, ženu porazil a ujel. Původně čelil obžalobě z pokusu o vraždu, nakonec ale soud jeho jednání překvalifikoval na ublížení na zdraví.