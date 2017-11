Vébr popíjel letos v květnu u svého známého v jeho příbytku za hřbitovní zdí v pražských Stodůlkách. Spolu s nimi tam byl i Vébrův další známý. Ten byl podle Vébra příčinou konfliktu. „Kdyby tam nebyl, tak se nic takového nestane. (Poškozený) Od začátku dával najevo, že není spokojenej, že tam tahám další lidi,“ uvedl Vébr.

Muži spolu popíjeli, starší z nich především vodku, která byla podle Vébra jeho oblíbenou. Vébr pil víno a jeho známý rovněž vodku. „Popíjeli jsme, všechno proběhlo v klidu. Druhý den jsme zase popíjeli už od rána a došlo k hádce,“ popisoval Vébr. Napadený Litevec mu prý nadával a navážel se do jeho rodiny.

„Pak na mě vytáhl nůž a zaútočil na mě. Tak jsem ho odzbrojil a začali jsme se bít na zemi,“ pokračoval obžalovaný, který později upřesnil, že „odzbrojením“ měl vlastně na mysli moment, kdy poškozenému vypadl nůž z ruky a on zabránil tomu, aby se ho opět zmocnil.

Muži se pak chvíli rvali na zemi do doby, než se Vébrovi podařilo uchopit onen lovecký nůž, kterým Litevce několikrát bodl a řízl do zad a krku. Vébr muži mimo jiné dvakrát přeťal krkovici. Litevec zraněním na místě podlehl.

To už si obžalovaný prý ale nepamatuje. „Zasadil jsem první ránu a pak mám okno,“ vzpomínal Vébr, který měl tehdy v sobě asi 2,4 promile alkoholu. Soudkyni nicméně ubezpečil, že „na tom dokáže fungovat“.

„Byl to fajn kluk”



Vébr pak odjel za známými do Bohnic, kde dál popíjel. Až po nějaké době se v něm hnulo svědomí a šel se přihlásit na policii. Na dotaz soudkyně, co jej k tomu vedlo, Vébr odpověděl: „Já sám jsem se k tomu vedl, vždyť je to správná věc, že jo.“

Podle Vébra i svědků z řad jejich společných známých byl Litevec „fajn kluk“. „On byl vždycky klidnej, nebyl agresívní. Jen jednou měl zaútočit šroubovákem na souseda. Ale ke mně se choval slušně, já jsem se k němu choval taky slušně,“ prohlásil Vébr.

Obžalovaný se v minulosti kvůli alkoholu léčil v psychiatrické léčebně v pražských Bohnicích. Ze začátku prý opilci pohrdal, když ale skončil na ulici, neměl podle svých slov na vybranou.

Soud bude pokračovat v pátek výslechem svědků, a pokud se nestane něco neočekávaného, měl by padnout i rozsudek.