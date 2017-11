"V Novopacké ulici se převrátil na bok kamión, který převážel mražené potraviny. Na místě jsou hasiči ze dvou jednotek," uvedli hasiči na Twitteru.

Podle mluvčího hasičů Martina Kavky nelze odhadnout, jak dlouho se budou následky nehody odklízet, může jít i o několik hodin. "Osoby jsou vyproštěny, vyprostili jsme i fabii, majitel kamiónu nyní musí přeložit náklad," uvedl Kavka.

Převrácený kamión na D10

Pražští záchranáři ošetřovali po nehodě dva muže, oba převezli do vinohradské nemocnice na chirurgii. Čtyřicetiletý muž má úraz břicha a ruky, 46letý muž má úraz hlavy, uvedla mluvčí Jana Poštová.

Na příjezdu po dálnici D10 od Mladé Boleslavi do Prahy se vytvořila kolona, která nyní dosahuje zhruba čtyři kilometry. Řidiči jedoucí do Prahy by měli využít sjezdu už na desátém kilometru.